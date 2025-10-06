立法會選舉｜梁君彥：兩年前已醞釀不連任　工業界議席有接班人選

立法會主席梁君彥近日宣布不再競逐連任，結束九年立法會主席生涯。他接受媒體採訪時表示，兩年多前已決定完成本屆任期之後就會不再競選，強調此時是「在高峰時退下」的最佳時機，並以《基本法》23條立法大幅修訂及《同性伴侶關係登記條例草案》被否決為例，反駁議會是「橡皮圖章」之說，形容當前是「真真正正可以做事的常態」。



梁君彥上月29日宣布不參與競選立法會選舉。（梁君彥fb相）

梁君彥表示兩年前已考慮退休

74歲的立法會「大主席」梁君彥上周宣布因年事已高，不會參加今年12月7日舉行的立法會換屆選舉。他接受《信報》專訪時稱，兩年多前已向向經民聯黨友表明，完成本屆任期之後就會不再競選，並稱其所屬的工業總會已初步物色到工業界（第一）議席的接任人選。在他看來，現在正是「在高峰時退下」的最佳時刻，立法會也已可放心交由新一任主席接班。

對於外界對立法會「橡皮圖章」的批評，他舉出《基本法》23條立法經過長時間逐條審議並大幅修改，稱「未試過政府會如此大規模地修改議案」，以及《同性伴侶關係登記條例草案》被否決等事例，證明立法會並非盲從政府。他形容，當前議會是「真真正正可以做事的常態」，認為應保持特色，區別於內地及外國的議會。

梁君彥接受傳媒訪問表示，現時行政立法關係已轉為務實溝通，以「有商有量」取代過去濃烈的抗爭與僵持，使得法案審議更為全面及貼近民情。（直播截圖）

「現在是功成身退之時」

梁君彥自2004年起代表工業界（第一）擔任議員，並自2016年起出任主席至今九年。他日前在社交平台發文回顧自己的立法會主席生涯，稱任內帶領立法會「克服重重困難」，修訂《議事規則》、落實「愛國者治港」，並完成基本法第23條立法等重大法案，本屆議會通過的法案數量亦較上屆增長逾六成，認為現在是功成身退之時。

以「打波」喻「治理香港」

梁君彥上周六最後一次以立法會主席身份出席特區政府以立法會的足球友誼賽。他以「打波」比喻「治理香港」，認為不能「失波」，也不能「死守」，要「穩中求勝」。他相信，立法會一定會繼續發揮好獨特的憲制職能，在行政主導下，做好監察和配合政府的工作，協助「把關」、樂意「助攻」，「為香港、為國家打好波」。