調查指七成人撐北都街名體現中國歷史文化 「天宮」「神舟」上榜

特區政府大力推進北部都會區建設，工聯會關注新增的街道與公共設施如何命名，並就此展開調查，結果顯示，逾七成受訪者認為使用中國歷史文化元素命名，有助提升國民身份認同。六成受訪者青睞以「名山大川、著名景觀」元素命名；其次是國家科技成就（58%）、「民族英雄、歷史偉人」（55%）和「地方史、抗戰及紅色歷史」（55%）。



工聯會指北都新增的街道及公共設施需要命名，並就此展開調查，收回327份有效答覆，今日（8日）公布調查結果。圖為工聯會會長吳秋北。（工聯會）

吳秋北倡向公眾徵集北都街道名稱

工聯會會長吳秋北指出，街道及公共設施的名稱不僅有實用性，更是城市的歷史記憶與文化名片，向遊客述說城市的過去、現在和未來，更向市民大眾傳達了什麼人、事、物需要被紀念，什麼價值觀值得嚮往，具有強烈的宣傳及教育意義，需要政府重視。

他建議政府舉辦「北都街道及公共設施名稱徵集活動」，邀請市民按發展主題，就北都區內新增的街道及公共設施提出命名建議。

鄧家彪倡按片區功能命名

工聯會副理事長鄧家彪表示，社會有意見認為政府命名街道及公共設施的方案缺乏創新和特色。他舉例，北區港深創新及科技園（第一期）附近兩條道路，被地政總署分別命名為「創科園路」和「研發路」，雖然簡樸實用，但可以更有創意、特色和表達願景。

他強調，對於有一定規模，或有重要歷史、文化、科學、產業等意義的街道及公共設施，應多花心思去設計命名方案。他舉例，2012年時，土木工程拓展署就曾為「啟德發展計劃」準備了較完整的街道命名建議方案。他建議北都參考這一做法，按片區功能提出有意義、有特色的命名方案。

今次意見調查收回327份有效答覆。工聯會立法會議員郭偉强介紹，在問卷的開放題中，受訪者具體建議的命名內容可以歸納為名山大川、科技元素、古典文化、歷史典故、鄉郊文化等五大類型，部份特色建議包括：五嶽、珠江、東江、天宮、神舟、蛟龍等。