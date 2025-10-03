北都｜叫停灣仔北設展館改分散北都展示　發展局：各界可實地了解

當局叫停在灣仔北海濱用地以6至7億元建設北部都會區展館，發展局北部都會區統籌辦事處今晚（2日）在社交平台發文指，目前重點工作是引進企業參與建設及促成產業進駐，因此有需要讓各界實地了解北都，將展示設施設置在北都新發展區現場，為有效做法，如即將開展工程的古洞北社區聯絡中心，會加入展廳介紹最新發展。



洪水橋社區聯絡中心正在搬遷及擴建，並設立介紹北都的專題展覽區。（構思圖） （北部都會區FB圖片）

發展局北部都會區統籌辦事處今晚在社交平台專頁《北部都會區》發文指，設立合適的設施，向社會介紹北都發展，一直是工作目標。隨着北都規劃全面出台，土地漸次產出，北都發展已進入新階段，重點工作是引進企業參與建設及促成產業進駐，因此有需要讓各界實地了解北都，而將展示設施設置在北都新發展區現場，為有效做法。

粉嶺北社區聯絡中心2023年開幕，內有多個互動展品。（北部都會區FB圖片）

粉嶺北、洪水橋等社區聯絡中心設專題展覽區

辦事處局表示，土拓署目前已在部份新發展區設置社區聯絡中心，並加入展覽場地，例如粉嶺北社區聯絡中心已加設介紹北都及當區的展覽；今年底完成擴建的洪水橋社區聯絡中心，亦會設立介紹北都的專題展覽區；另外河套的科創築城館設有大型及互動展品，展示河套區整體規劃及創新科技應用。

發展局在北都專屬網站上建立網上展廳，透過多媒體向海內外人士介紹北都。（網頁截圖）

北都專屬網站上建網上展廳向海外人士介紹

辦事處又指，計劃在即將展開工程的古洞北社區聯絡中心，設立介紹北都整體規劃及最新發展的展廳。除了實體展廳外，也會在北都專屬網站上建立網上展廳，透過多媒體向海內外人士介紹北都。

河套科創築城館有大型及互動展品，展示河套區整體規劃及創新科技應用。（北部都會區FB圖片）

曾研灣仔北海濱用地設展館 意見反映現階段非適合時機

辦事處續指，較早前曾透過發展局及部門團隊初步探討，提出在灣仔北海濱用地建設展館，展示包括北都在內的大型基建，不過在聽取社會和立法會的意見，並考慮工作及資源調配的優次後，現階段並非適合時機推展有關項目，反而透過上述在北都不同區域設立的展覽場地，能更好聚焦目前招商引資的目標並發揮作用。