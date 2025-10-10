施政報告｜立法會通過致謝議案　李家超：仔細研建議，讓市民受惠

立法會由周三起一連三日辯論施政報告致謝議案，今日（10日）在沒有反對下通過。提出議案的立法會內務委員會主席李慧琼表示，本次辯論共有88位議員發言，總發言時間為19小時51分，感謝議員發表意見。她表示，中共二十屆四中全會將於本月20至23日在北京召開，審議「十五五」規劃建議。在此關鍵時刻，《施政報告》以創新改革精神提出多項針對性部署，並因應市民需求改善民生，展現以民為初心理念。



連同政府官員發言時間，今次辯論共花了約24小時，比去年多了約3小時。行政長官李家超感謝立法會通過致謝議案，並指他和管治團隊會繼續與立法會保持良性互動、緊密交流和協作。有信心在行政主導和「愛國者治港」原則相適應下，行政立法會共同推動《施政報告》的理念，帶領社會深化改革，心繫民生，發揮優勢，同創未來。



立法會。（歐嘉樂攝）

今年辯論分為四個環節，辯論主題既包括強化治理體系、加快發展北部都會區、產業發展和革新等呼應《施政報告》「深化改革」主旨的內容，也包括一系列社會民生相關的政策範疇。

立法會議員狄志遠。（直播截圖）

狄志遠批首長有「不做不錯、不求有功、但求無過」心態

多名議員發言時對《施政報告》提出設立「部門首長責任制」及強化公務評核機制表示支持，要求用更清晰的機制衡量公務員工作表現。代表社福界的狄志遠批評政府部長長期存在「不做不錯、不求有功、但求無過」心態，認為責任制要發揮果效，就要首先訂立一個精準，以及能看到的成效指標。

陳健波：針對表現持續欠佳的公務員設立「退出機制」

代表保險界的陳健波亦認為，有必要扭轉公務員過份保守、不做不錯的心態，他建議針對表現持續欠佳的公務員設立清晰公平的「退出機制」。代表建築、測量、都市規劃及園境界的謝偉銓則提醒，政府必須關注如何令問責和評核公正客觀，避免滋生「馬房文化」及「擦鞋文化」。

管浩鳴。（廖雁雄攝）

管浩鳴：公務員改革面臨積習難改的文化阻力

選委界管浩鳴表示，公務員改革面臨積習難改的文化阻力。他指出，公務員普遍存在「山水有相逢」心態，部門主管大多數不願意如實撰寫負評，以免影響日後合作甚至遭受報復，有主管更會用給予好評的方式應付難以管理的「麻煩下屬」，以求他們盡快調職，形成「送走瘟神」的荒謬現象。他認為，改革成功的關鍵取決於將「唔自動跳point」設為預設選項，並大幅簡化相關的舉證程序。

陸頌雄（黃浩謙攝）

陸頌雄：要市民聽到北都就點讚 扭轉官熱民冷

北都發展方面，工聯會立法會議員陸頌雄形容北都發展要讓市民「聽到新聞就扭開電視點讚」，故需扭轉「官熱民冷」局面，關鍵在跟市民「分享紅利」。他建議參考深圳前海「陽光清單」經驗，網上公開審批流程，讓公眾監督，提升效率。同時主張設立土地資料庫，公開招標評審標準，「減少利益輸送猜測」。

劉國勳促升格北都辦 洪雯憂北都辦陷困局

民建聯劉國勳強調成立北都發展委員會之外，期望政府可升格北都辦的編制和職能，加入熟悉創科產業、經濟及文化旅遊等的成員，令北都未來規劃更立體及貼合香港和國家的需要。選委界洪雯擔心北都辦支援三個工作組可能陷入困局，人手不足難執行。她建議以「賦權與豁免」思路設計北都專屬法例，透過三重管治架構做到「抓大放小」。