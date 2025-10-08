施政報告辯論｜議員關注部門首長責任制效用　促提升調查獨立性

公務員表現近年備受社會關注，今年《施政報告》提出設立「部門首長責任制」及強化公務員評核機制，多名議員今日（10月8日）在立法會大會上對此表示支持，促請政府盡快制定相關細節。議員又紛紛就進一步加強公務員治理意識與能力提出意見，有人提出為公務員注入更顯著理財基因及「業主意識」，以更具責任地運用公帑，有人建議將民意調查納入部門和高官的考核範圍。



政務司司長陳國基發言時表示，建立部門首長責任制和強化公務員評核機制並非因為不滿意公務員整體表現，而是要令公務員管理更加制度化、系統化及公平化，既鼓勵優秀公務員精益求精，同時有針對性幫有不足的員工提升能力，以確保整體服務水平不斷提升。



立法會議員陳紹雄認為，政府應為公務員注入更多理財基因。（直播截圖）

陳紹雄：注入業主意識 更具責任地運用公金帑

立法會大會今日起一連三日辯論今年《施政報告》的致謝議案，首個環節主題包括貫徹「一國兩制」、強化治理體系及推進粵港澳大灣區建議。選委界議員、C15+召集人陳紹雄發言時表示，歡迎特首建立「以結果為目標」的政府，亦樂見政府推出「部門首長責任制」，將部門首長承擔主體責任的機制系統化及制度化。

陳紹雄認為，這是政府內部文化改革的重要一步。他建議政府加強公務員的理財概念，尤其是令主管工務工程責部門具備業主意識，承擔嚴格管控預算開支及進度的責任。

立法會議員狄志遠認為，政府的諮詢委員會應廣納各方人士，避免偏聽。（直播截圖）

狄志遠：將民調結果納入高官考核範圍

新思維狄志遠建議將民意調查結果納入部門和高官的考核範圍，做到向市民問責「有分數、有結果」。他指出，問責型政府有3項重要元素，包括向市民問責、有容納不同聲音的胸襟、推動市民參與。他指出政府設立的五百多個諮詢委員是吸納民意的重要機制，敦促當局委任諮詢委員會成員時不要只委任一些自我感覺良好的人，否則只會造成偏聽，圍爐取暖，令政府及官員有更多盲點，不利施政。

立法會議員廖長江促請政府盡快制定部門首長責任制的細節。（直播截圖）

廖長江促盡快制定部門首長責任制細節

商界（第二）廖長江促請政府盡快制定部門首長責任制的細節，包括具體評核標準、獎罰措施等等，以及澄清《施政報告》提出的第二級調查會否公開、接受公眾監督。民建聯顏汶羽則指，部門首長責任制中問責不是唯一焦點，處理樺加沙襲港期間各部門迅速協調應對，體現部門首長有責任感，應加設更多表揚機制，激勵士氣、推動正面文化。

立法會議員顏汶羽認為，部門首長責任制不僅要問責，亦應有設獎勵機制。（直播截圖）

立法會議員簡慧敏關注公務員敍用委員會的獨立性。（直播截圖）

簡慧敏關注公務員敍用委員會獨立性

《施政報告》提出擴大公務員敍用委員會職能，賦予其調查權力。選委界議員簡慧敏關注部門首長沒有清晰定義，以及退休公務員出任公務員敍用委員會主席會否影響其進行調查時在觀感方面的獨立性。她建議檢視主席人選，對條例及法例修訂時，加強委員會各方面的管理。

立法會議員陳振英提出，公務員表現好才應享有增薪點。（直播截圖）

立法會議員周小松擔心，若大幅收緊公務員增薪點要求，會打擊工作積極性。（直播截圖）

陳振英：公務員表現才應享增薪點 周小松憂損士氣

金融界陳振英亦建議增加負責第二級調查的公務員敍用委員會的獨立人士比例。他又指出，過去僅小部分公務員因表現不佳而未獲增薪點，當局應考慮改善機制，表現良好的公務員才可享增薪點。勞工界周小松則擔心，若只有評級最優異的部分公務員才能獲得增薪點，或影響公務員工作積極性。他建議，公務員整體表現只要不太差，便可獲得增薪點。

政務司司長陳國基表示，不認同有議員指公務員存在「唔做唔錯」心態。（直播截圖）

陳國基： 設責任制旨在令公務員管理更制度化、公平化

政務司司長陳國基在本節討論結束前發言。他表示，本屆政府上任以來持續強化治理體系，致力提升執行效率和服務質素。他以超強颱風「樺加沙」吹襲及上月處理戰時炸彈等事為例，駁斥公務員有「唔做唔錯」心態說法。他又表示，今年《施政報告》提出建立部門首長責任制和強化公務員評核機制，並非因為不滿意公務員整體表現，而是要將公務員的管理變得更加制度化、系統化及公平化。