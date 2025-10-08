施政報告辯論｜江玉歡促改革內容：貴精不貴多　強化政策落地性

立法會今日（10月8日）今日起一連三日辯論今年《施政報告》的致謝議案，首節討論主題之一是「強化治理體系」。選委界江玉歡從歷史演進與制度創新角度闡述其對施政報告的理解。她指出，《施政報告》正從過往的行政統籌文件，逐步轉型為政策溝通與社會動員的重要載體，但強調「報告形式與內容的演進不應止步於此」，呼籲需要「更深層次改革」。她認為，施政報告的革新與香港整體改革進程相輔相成，《施政報告》需把握「香港的改革政策信號與高效的民意銜接」，讓廣大市民迅速把握政府施政重點和行動路線。



江玉歡今日（8日）在《施政報告》的致謝議案中表示，「十分欣慰」新一份行政長官《施政報告》，指政府向市民清晰闡釋未來政府提高行政能力、施政水準的措施。（直播截圖）

政府需警惕「重形式、輕實效」

選委界江玉歡表示，2025年《施政報告》展現政府提升治理能力的決心，特別對建立部門首長責任制、設置公務員調查機制及推動AI技術應用等措施表示認同。她認為，這些制度性安排有助於解決政策制定與執行脫節的問題，是推動政府「拆牆鬆綁」的重要嘗試。

然而，她亦指出具體執行中的潛在風險：調查機制的獨立性與透明度必須得到保障，否則易受部門保護主義影響；AI技術應用需配套法律與倫理框架，避免陷入「為科技而科技」的困境。她強調，政府需警惕過往「重形式、輕實效」的現象，確保改革真正轉化為市民的獲得感。

江玉歡強調，部門首長責任制獨立調查小組若不能擺脫部門保護主義，其公信力將受質疑。（鄭子峰攝）

公眾期待在涉及切身利益領域見到保障

江玉歡表示，近期回顧香港不同年代的施政報告，發現回歸前的報告格式與內容重點與現時有顯著不同，早期報告多與財政預算案同步公布，優點在於目標明確、細節精準，缺點是公眾參與性較弱。而回歸後施政報告逐漸演變成行政長官向立法會及公眾闡述施政理念的重要年度文件，這種演變反映香港憲制地位和歷史角色的根本性轉變，「是香港社會在一國兩制方針下不斷前行、適應新形勢的縮影」。

她指出，「施政報告要回歸其根本定位——作為特區政府同市民一年一度最重要的政策溝通渠道」。公眾不僅希望在報告中見到宏達發展藍圖，更期待在產業升級、青年發展、住房保障、養老健康等涉及切身利益的領域，見到清晰的路徑和資源保障。

施政報告的革新與香港整體改革進程本就相輔相成。 選委界議員江玉歡

施政報告應強化與民意的銜接 刪減冗余

江玉歡認為《施政報告》的革新與香港整體改革進程本就相輔相成 ，「香港的改革需要清晰的政策信號與高效的民意銜接」，具體提出兩大改革方向：一方面建議報告內容應該「圍繞香港當前改革重點難點集中發力」，刪減冗餘表述；另一方面強調必須「強化政策落地性」，在闡述規劃時明確標注政策目標、實施步驟、資源投入規模和主要負責部門。

她直言：「一份成功的溝通文件不在於篇幅長短，而在於能否讓廣大市民迅速把握政府施政重點和行動路線。」