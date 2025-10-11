逾80家企業參加香港科創峰會　李家超：發展香港成為國際創科中心

香港科技創新界國慶活動籌委會周四（9日）日舉辦「《AI+ 新世代峰會》『產業創新·智慧治理』暨香港科技創新界慶祝中華人民共和國成立七十六周年晚宴」，超過80家科創企業及機構參加，近千位香港科技創新界人士及社會各界嘉賓出席。出席活動的行政長官李家超表示，政府全力以創新科技引領新質生產力發展，為香港構建新的實體經濟，銳意發展香港成為國際創科中心。



香港科技創新界國慶活動籌委會主席林偉喬致歡迎辭時表示，香港憑著「背靠祖國、聯通世界」優勢，已設立16所專注人工智能與機器人研發中心，成功培育多個初創企業，加速科研成果商業轉化，強調香港科技創新界一直以來爲推動香港科技發展不遺餘力。

李家超：粵港澳大灣區發展戰略為創科界提供廣闊舞台

特首李家超致辭時說，政府先後推出三個100億元的計劃，分別為「產學研1+計劃」、「新型工業加速計劃」和「創科產業引導基金」，形容這不僅是資金的投入，更體現政府構建上、中、下游完整創科生態圈的決心，為香港匯聚全球創科資源和人才提供重要平台，鞏固香港科研優勢，加速科研轉化，驅動科技產業蓬勃發展。他又說，除了推動本地的創科產業發展外，港府亦積極把握區域發展所帶來的機遇，並指出國家的粵港澳大灣區發展戰略，為香港創科界提供了前所未有的廣闊舞台。

中聯辦劉光源副主任致辭。(香港科技創新界國慶活動籌委會提供圖片)

出席活動的中聯辦副主任劉光源表示，在國家的堅定支持下，香港的創科發展迎來了黃金機遇期，他希望香港能發揮高水平大學和科研平台集聚優勢，打造成為國際前沿科技的「策源地」，發揮作為全球科創資源「樞紐站」的優勢，並把香港打造成為國際高端人才聚集高地。

活動當日下午舉辦了一場「AI+新世代峰會」，由超過40多個科創界機構，以及近500名科創界代表出席，共同探討人工智能在商務、設施及治理等範疇的發展機遇與挑戰。

創新科技及工業局副局長張曼莉擔任主禮嘉賓。(香港科技創新界國慶活動籌委會提供圖片)

張曼莉：本地AI持續發展有助香港經濟產業再創高峰

出席活動的創新科技及工業局副局長張曼莉表示，數據是發展AI的關鍵元素，穩健的數據治理基礎至關重要。她指出，香港的司法制度、資訊流通、個人私隱保障及數據安全治理框架，有利香港吸納來自內地與世界各地的數據，助力本地AI發展。她又說，於明年成立的「香港人工智能研發院」更會進一步促進AI 上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景，加上各項措施正強化香港成為國家培養最頂尖科研人才的搖籃，有助香港經濟產業再創高峰。

香港科技論壇籌委主席陳細明表示，香港作為國家的國際創新科技中心，特區政府更會加大推動AI作為香港未來發展的核心產業，促進AI在各行業廣泛深度融合，實現「AI產業化、產業AI化」。