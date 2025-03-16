30名內地公務員赴港交流三個月　深圳科創官員盼為河套引科研項目

去年12月，港府與內地多個城市合辦為期三個月的「公務員交流計劃」，30名內地公務員來港交流，他們大多屬處長及副處長級。有深圳科技創新局的官員稱，交流時參與了北部都會區的新田科技城、河套園區項目，發現深港有極大合作潛力，可積極共同吸引高端創新科研團隊和項目。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（16日）指，未來會延續「公務員交流計劃」，為國家高質量發展作出更大貢獻。



深圳市科技創新局對外交流合作處處長莊昕稱，深港有極大合作潛力，可積極共同吸引高端創新科研團隊和項目。（楊何蓓茵Facebook）

深圳官員倡共同為河套區吸引科研項目

楊何蓓茵在社交媒體Facebook回顧「公務員交流計劃」，分享深圳4名官員的交流得着，其中包括深圳市科技創新局對外交流合作處處長莊昕。莊昕獲派至數字政策辦公室、創新科技署等部門，曾參與北部都會區的新田科技城、河套園區等項目。

他表示，深港有極大的合作潛力，尤其河套園區是創新科技的高地，兩地可推動創新要素的流動，並積極共同吸引高端創新科研團隊和項目，攜手建立創科國際高地。

部門交流外，港府亦為內地公務員安排參觀訪問活動，涵蓋高等教育、文物保護、生態保育等範疇。莊昕總結說，與香港公務員建立了非常好的工作關係及個人友誼，亦發現很多具潛力的新合作項目，有助雙方日後進一步合作。

深圳市生態環境局寶安管理局副局長楊召煥指，欽佩環保署的同事工作至凌晨3時。（楊何蓓茵Facebook）

深官員：欽佩港公務員工作至凌晨三點

另外一名參與官員、深圳市生態環境局寶安管理局副局長楊召煥，獲派至環境保護署，亦實地考察米埔自然保護區、香港化學廢物處理中心。楊召煥表示，了解部門負責淨化海港計劃、氣候行動藍圖、清新空氣藍圖等計劃，亦感受到香港同行對市民的極端負責、對工作的無限熱情。

首次由粵港澳三地聯合承辦的第十五屆全國運動會正作前期籌備，楊召煥說，環保署的同事正評估鐵路交通量增加所產生的音量，可能對沿線居民造成的影響，有人更為此工作至凌晨3時，他對此表示欽佩。

公務員事務局局長楊何蓓茵（歐嘉樂攝）

楊何蓓茵總結稱，兩地公務員經過三個月交流，既在各自專業範疇、公共行政等領域獲益良多，亦建立了深厚友誼，為未來更緊密的合作奠下良好基礎，預告將延續「公務員交流計劃」，盼共同為國家的高質量作出更大貢獻。