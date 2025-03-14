菁英會舉辦交流會　分享2025科創投資展望與趨勢

香港菁英會創新科技研究會、全民速創、會員事務委員會主辦與香港創科發展協會、GoGBA 港商服務站（福田）、Zeeker早前合辦交流會，討論2025 年科創投資展望與趨勢。嘉賓於會上亦分享深圳科創優勢，以及中國電動車發展帶來科創機遇，內容十分豐富，有逾100人出席。



香港菁英會常務副主席黃進達表示，香港作為國際金融中心和科技創新樞紐，一直積極融入國家發展大局，與深圳形成了緊密合作關係。

《財政預算案》早前出爐，不少投資者都關心在環球挑戰下如何部署2025科創投資組合。活動以香港菁英會常務副主席黃進達的歡迎辭揭開序幕，他說，全球科技創新浪潮風起雲湧，特別在人工智能、低空經濟、以及新能源等領域，新技術、新業態層出不窮，為全球經濟注入強勁動力。香港作為國際金融中心和科技創新樞紐，一直積極融入國家發展大局，與深圳形成了緊密合作關係。

香港菁英會永遠榮譽主席洪爲民表示，從剛發表財政預算案中，縱使在資源緊絀的情況下，特區政府仍加大對創新科技的投入，可見特區政府的重視，期待政府可以加快新田科技城的興建進度，令香港有更多發展創科土壤，讓創科種籽茁壯成長。

香港創科協會會長李煥明表示，隨著大灣區平台的深化與跨境合作，將促進初創項目的市場轉化與量產。環境、社會、公司治理（ESG）及綠色技術的發展，將在全球範圍內獲得更多關注。相信香港創科企業有望在人工智能、大數據和生物醫藥等前沿領域佔據領先地位。

GoGBA港商服務站（福田）諮詢顧問魏婷婷則分享了深圳市福田區在文化旅遊產業發展、港澳青年人才支持以及促進深港企業交流方面的實踐經驗。她同時詳細介紹了福田區如何積極推動文化旅遊產業與科技、低空經濟等其他行業的融合，通過創新驅動提升產業競爭力。講者TR Capital合伙人薛英華表示，人工智能運算大模型，生物醫藥科技的技術突破是大趨勢，從投資角度而言，創新科技並不局限於這兩大板塊，資金投放會更着重於分析每個創新價值的應用性，以及商業化時間和成本，從而推算出項目的退出方法以及周期。

Zeekr 香港區總經理梁栢福認為，在這百年一遇百花齊放的中國汽車企業發展中，既是挑戰也是機遇。

Zeekr 香港區總經理梁栢福表示，疫情後中國自主品牌憑新能源汽車，在短短兩年瞬間奪回全中國超過一半市場佔有率，並成為世界汽車出口第一大國，甚至零部件，電池，晶片等都反超各國，認為在這百年一遇，百花齊放的中國汽車企業發展中，既是挑戰也是機遇，值得大家把握。講者 Ernest Ma分享，GenAI將不僅僅是一個獨立話題，而是成為各種軟體應用和硬體產品（如3C電子產品）的標準配置，以提升功能和客戶體驗。隨著技術進步，AI 算力token 成本將大幅下降，GenAI的應用將更加普及和可負擔。除了應用層面，中層領域如GenAI網絡安全和數據優化，以及上游領域如新能源，也蘊藏巨大投資機會。