假學歷｜梁振英：禍害不下偽鈔須嚴肅處理　否則影響香港國際聲譽

本港大學早前爆出多宗非本地生涉嫌以「假學歷」申請入學的事件。中大最新表示，校方在本學年共堵截數百宗懷疑造假個案，包括不同國家的學生，但多為內地學生。



前特首、全國政協副主席梁振英今日（12日)在社交媒體發文指，學生造假會影響香港在國家及國際社會的聲譽和可信度，又指假文書的禍害不下偽鈔，必須嚴肅處理，「對外，不容十四億人的可信、可愛、可敬的形象在世人面前受損；對內，不能損害香港和內地之間的感情。」



全國政協副主席梁振英。（資料圖片／陳葦慈攝）

梁振英今日（12日）傍晚在Facebook發文評論有非本地生用假學歷申請入學事件。（梁振英Facebook截圖）

中文大學昨日（11日）舉行本科入學資訊日，入學及學生資助處長王家徹表示，中大本學年錄取近900名非本地生，其中大部分為內地生；他又透露在處理非本地生入學申請時，堵截數百宗來自不同國家的懷疑造假個案，較去年的10宗大幅增加，並提到「內地學生多」。

梁振英：香港的誠信受損 香港就不是香港

全國政協副主席梁振英今日傍晚在Facebook發文評論事件，形容是大事，指若未能阻止學生利用假文件入學，會影響香港的誠信，「香港所長包括的國際金融、貿易和專業服務等，靠的都是法治和誠信。香港的金舖、中成藥、中藥材賣貨給大陸遊客，靠的也是誠信。香港的誠信受損，香港就不是香港，對國家的作用就會被嚴重削弱」。

促執法部門必須嚴厲打擊 依法嚴懲賣假文書敗類

他強調學生造假，影響的不僅是相關的大學和其他學生申請人，而是整個香港在全國乃至在國際社會的聲譽和可信度，「香港這鍋粥就這樣壞了」。他又指，必須嚴厲打擊假文書，不論是買家還是賣家。「內地也好、外國也好，執法部門必須嚴厲打擊，將賣假文書的敗類依法嚴懲。假文書的禍害不下偽鈔」。

梁振英又指，商譽是中國產品和服務朝高質量發展方向邁進的關鍵，不容造假。「對外，不容十四億人的可信、可愛、可敬的形象在世人面前受損；對內，不能損害香港和內地之間的感情。」