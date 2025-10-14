簡約公屋螺絲剪短｜是否趕工？李家超：追究承建商責任　望不延誤

小欖、屯門欣寶路及柴灣常安街三個「簡約公屋」項目，有撐板螺絲被剪短，以及有鐵板的螺絲孔遭擅自擴大，令人關注組裝合成建築法（MiC）是否出現趕工致品質問題。行政長官李家超今日（14日）表示，事件屬於「施工方面的手工問題」，會追究承建商的責任，確保所有工程符合建築安全的標準。他又強調組裝合成建築法（MiC）安全、符合高標準規格，政府已加強監督和巡查，承建商須提出修補方案。



李家超形容，事件屬於「施工方面的手工問題」，會追究承建商的責任，確保所有工程符合建築安全的標準。（王晉璇攝）

簡約公屋螺絲剪短 李家超：施工方面手工問題

李家超出席行政會議前見記者，被問到早前簡約公屋工人剪螺絲事件，是否涉及趕工，令監督出問題，且事件直至建築署巡查才被揭發，是否反映出承建商的上報機制不理想，應如何釋除公眾疑慮？

李家超形容是施工方面的手工問題，「開咗個窿，換咗條新喉管，而唔將窿填返好」，強調現場地盤施工一定要符合標準，加強監管。

10月14日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（王海圖攝）

將追究承建商責任 盡量確保不延誤工程

李家超說，組裝合成建築法（MiC）是安全、符合高標準規格，就今次事件，特區政府已經成立特別調查隊去查找原因，「唔可以讓同樣嘅問題再出現」，亦擴大了監督巡查的範圍和次數。

李家超說，承建商本身有責任去請顧問獨立監督，並有責任去做好手工欠缺的工程，必須提出修補方案，「追返時間，盡量確保工程不要延誤」。他表示，會追究承建商的責任，政府肯定會確保所有工程符合建築安全的標準。