簡約公屋剪螺絲｜何永賢重申MiC質素無問題：有工人裝唔到唔出聲
撰文：林遠航
出版：更新：
建築署周一（6日）公布，「安保－俊和聯營」的三個簡約公屋地盤，有螺絲遭剪短、有撐板的螺絲孔遭擅自擴大。房屋局局長何永賢今日（8日）與公屋聯會總幹事招國偉對談房屋政策時再次回應事件，重申與項目所採用的組裝合成建築法（MiC）構件質素無關，指「工人裝唔到唔出聲」，無通報工程師，「無去報告，然後夾硬自己去開大個窿。」不過，何永賢未有提到「裝唔到」的原因。
無去報告，然後夾硬自己去開大個窿，做完又無講呢，其實個問題出喺呢到。
何永賢：MiC組件出廠本身係無問題
簡約公屋地盤螺絲遭剪短、鐵板螺絲孔遭擅自擴大連日受到關注，何永賢今午與公屋聯會總幹事招國偉直播對談房屋政策時，亦有不少市民留言問及。何永賢回應事件時稱「要趁機會向大家解釋下個MiC組件」，提到MiC組件在廠房出產時，做了好多檢測，廠房亦有良好的品質驗證，「個組件出廠本身係無問題嘅。」
指工人裝不到鐵片卻無向工程師提出 未解釋出現裝不到原因
何永賢又重提前日記者會所指，稱涉事項目的MiC組件受上月颱風樺加沙吹襲後，無出現漏水及變形，事件原因是現場安裝出現問題，「有啲工人覺得『啊，我裝唔到個鐵片』，咁又唔出聲喎」，未有向工程師提出，「無去報告，然後夾硬自己去開大個窿，做完又無講呢，其實個問題出喺呢到。」不過，何永賢未有解釋「裝唔到個鐵片」的原因。
點名地盤監督、承建商工程師團隊、建築署工程顧問需負責
何永賢又指，地盤監督、承建商工程師團隊、建築署工程顧問每一個人，「都要負返佢嗰個責任」，稱地盤難免遇到問題，「希望大家提高認知，地盤遇到問題嗰時呢，係要清清楚楚拎出嚟講，畀返專業團隊做判斷，就唔好自己自行諗一啲方法就當係可以咁樣繼續做。」
