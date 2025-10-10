簡約公屋剪螺絲｜建築署：督促3項目按期完工　問題與MiC設計無關

建築署周一（6日）公布，「安保－俊和聯營」三個簡約公屋地盤的螺絲遭剪短，及有鐵板的螺絲孔遭擅自擴大。建築署周四（9日）表示，涉事的小欖、柴灣及屯門第54區項目工程仍在進行中，署方正督促承建商按進度及現場情況繼續推展工程，當中包括室內裝修、屋宇裝備安裝、樓宇外圍等，力求在工務小組委員會承諾的完工日期前完成工程。同時，署方亦要求承建商積極配合相關調查螺絲及連接板的安裝檢測工作。



建築署今日（6日）公布，「安保－俊和聯營」的三個簡約公屋地盤，有螺絲遭剪短、有鐵板的螺絲孔遭擅自擴大。圖為柴灣常安街項目。（廖雁雄攝）

建築署：結構設計容許輕微調整 但修補方案須經預先批核

建築署表示，簡約公屋項目的組裝合成組件由承建商負責設計，因此各項目所採用的組裝合成組件會有所不同 。由相關提供MiC模組的供應商負責的其他簡約公屋工程項目（即馬鞍山恆光街項目），署方現時並沒有發現有類似情況。

署方重申，日前公布上述三個簡約公屋項目發現的問題，屬於現場施工問題，與MiC設計無關。地盤不時會在有需要的情況下，因應實際情況而調整連接板開孔的大小。結構設計上雖容許輕微調整，但承建商必須按既定程序提交修補方案經預先批核，根據批准圖紙進行施工，才是穩妥及正確的工序。

建築署今日（6日）公布，「安保－俊和聯營」的三個簡約公屋地盤，有螺絲遭剪短、有鐵板的螺絲孔遭擅自擴大。圖為小欖樂安排項目。（資料圖片／夏家朗攝）

建築署今日（6日）公布，「安保－俊和聯營」的三個簡約公屋地盤，有螺絲遭剪短、有鐵板的螺絲孔遭擅自擴大。圖為屯門欣寶路項目。（資料圖片／鄭子峰攝）

建築署獨立調查專隊正進行調查 馬鞍山恆光街項目未發現問題

建築署表示，署方獨立調查專隊就事件現正進行調查，由於目前調查仍在進行中，調查包括分判商在各項目的角色、事件成因，以及具體的組件數字需要在調查完成後才能反映。

資料顯示，涉事三個項目的設計及建造合約，分為兩份，皆於去年3月批出，由「安保－俊和聯營」中標。當中MiC組件的建造及運送工作，由中建科工綠色科技——「鋁遊家」聯營負責，經政府直接採購，合約總值逾20億元。組件於肇慶廠房生產，連同未發現問題的馬鞍山恆光街項目，共有約1.6萬個MiC組件，提供共約1.3萬個單位。

此前有業界推測，事件或與用作扣連建築物骨幹及組裝合成（MiC）組件的鐵板移位有關，另一原因則可能涉及MiC組件的預留位置不準確。