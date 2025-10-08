簡約公屋被剪短螺絲 柴灣常安街地盤工人：有問題工序今停工
撰文：董素琛
出版：更新：
三個簡約公屋項目被揭撐板螺絲被剪斷和有人擅自擴大螺絲位等。建築署署長李翹彥昨（7日）表示，最壞打算是將所有組件拆下重新安裝，最長需時4至5個月。其中柴灣常安街項目地盤今早（8日）到所見，彩色建築組件搭建已停工，但其他工作如常。
有地盤工人稱，有問題工序已停工，相關人員今日沒有上班，並稱有政府人員到場巡視。
記者今早到柴灣常安街簡約公屋項目附近視察。彩色建築物組件搭建工程經已停工，地面、天秤及扎鐵等工作如常，工地位置放有疑似鐵片物件，有工友進出地盤範圍。
+1
工人：今早有政府人員到場視察
記者向逾10位進出地盤的工友查詢，均稱對撐板螺絲被剪斷的決定不知情，亦不清楚組件是否需拆卸重按。有不具名的地盤工人稱，有問題工序已停工，相關人員今日未有上班，並稱今早有政府人員到場視察。
+2
簡約公屋剪短螺絲｜承建商安保涉致命事故 政府罰停投標公共工程簡約公屋螺絲被剪短事件懶人包 一文看清來龍去脈及最新發展簡約公屋剪短螺絲｜承建商承接30工務工程 安保早前被停投標資格簡約公屋剪短螺絲｜建築署：螺絲能扭入卻被剪 或花4至5個月重裝簡約公屋螺絲遭剪短｜3項目MiC構件同一生產商供應 合約總值20億簡約公屋剪短螺絲｜建築署長「唔知點解」 業界有解釋簡約公屋撑板螺絲遭擅剪短 何永賢：須事先獲准 承建商付補救費3簡約公屋核心牆螺絲遭剪短 建築署長：螺絲剪短涉及6%3簡約公屋現安裝結構裝置問題 建築署查 消息：撐板螺絲遭剪短