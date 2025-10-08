簡約公屋被剪短螺絲　柴灣常安街地盤工人：有問題工序今停工

三個簡約公屋項目被揭撐板螺絲被剪斷和有人擅自擴大螺絲位等。建築署署長李翹彥昨（7日）表示，最壞打算是將所有組件拆下重新安裝，最長需時4至5個月。其中柴灣常安街項目地盤今早（8日）到所見，彩色建築組件搭建已停工，但其他工作如常。



有地盤工人稱，有問題工序已停工，相關人員今日沒有上班，並稱有政府人員到場巡視。



柴灣常安街簡約公屋項目，10月8日所見彩色建築組件搭建工程已停工。（廖雁雄攝）

柴灣常安街簡約公屋項目，承建商為安保工程及俊和建築工程組成的聯營公司。（廖雁雄攝）

工地扎鐵、天秤及地面工作如常。（廖雁雄攝）

記者今早到柴灣常安街簡約公屋項目附近視察。彩色建築物組件搭建工程經已停工，地面、天秤及扎鐵等工作如常，工地位置放有疑似鐵片物件，有工友進出地盤範圍。

彩色建築物天台位置經已停工，該處有放置疑似鐵片及螺絲。（廖雁雄攝）

工人：今早有政府人員到場視察

記者向逾10位進出地盤的工友查詢，均稱對撐板螺絲被剪斷的決定不知情，亦不清楚組件是否需拆卸重按。有不具名的地盤工人稱，有問題工序已停工，相關人員今日未有上班，並稱今早有政府人員到場視察。