政經講．立法會選舉｜惹火人物退場　也是一個時代的終結？

立法會多名資深議員近日接連宣布放棄競逐連任，並且紛紛表明希望更多年輕有能者加入議會，為年底的換屆選舉定下「去舊迎新」的基調。已宣布棄選的議員當中，現年76歲的張宇人既是目前議會內最年長的議員，也是資歷最深的一位，同時也是言論最惹火的其中一人。多年來，他在諸多社會政策上固執己見，以鮮明卻又狹隘的主張為所屬業界代言，挑戰普羅大眾對社會分配與公平正義的認知，映照出香港政治體制中的結構性問題。



今年《施政報告》強調「深化改革」，改革本質上是全面而深刻地革新社會經濟結構，過程中不可避免避免撼動原本擁有政治經濟影響力的既得利益階層，也會衝擊許多積重難返的落後觀念。在這個意義上，立法會議席的更替不僅是個體政治生涯的終結，也提醒我們慎重思考，在由治及興的新征程裏，香港需怎樣的代議士。張宇人的退場，正是一個重要觀測窗口。



飲食界議員張宇人。（直播截圖）

「廿蚊張」綽號突顯狹隘「利益代理人」議政邏輯

回顧張宇人的議會生涯，他由2000年10月起代表飲食界擔任議員，迄今整整二十五年。作為民意代表，理應顧全社會整體利益與發展需求，但功能組別的特殊性，卻使其政治取態時刻與特定群體的訴求緊密綑綁。

張宇人多次引發爭議，根源恰恰在於他只看商界利益。從因對最低工資的極低建議而被冠上「廿蚊張」的綽號，到對標準工時的堅決反對，乃至公開宣稱「侍產假一天都不應該有」，甚至揚言辭去行政會議成員職務以圖阻擋取消強積金對沖的方案，背後的邏輯始終一致：將任何旨在強化勞工保障的措施，解讀為對營商環境的直接威脅，並將勞資關係描繪成一場零和博弈。

張宇人將食肆倒閉潮歸咎於外勞不足，卻鮮少觸及高昂租金這一核心癥結；在垃圾徵費、禁煙等關乎公共衛生與環保責任的議題上，他也屢屢為業界爭取豁免或提出反對，將特定行業成本與便利置於社會整體利益之上。

這種在政府政策有利業界時樂見其成，在要求業界承擔社會責任時則全力反對的雙重標準，清晰地勾勒出其作為「業界代理人」的角色定位。然而，將商業利益與公共利益機械對立的思維，只會令政策討論缺乏高度，使其難以適應香港破解深層次矛盾的時代需求。

張宇人部分惹爭議言論： ▼ 2010年討論最低工資議案時，張宇人提出時薪應定於20元以下的建議。這種說法備受批評，及後他向公眾道歉。但亦因此時被揶揄為「廿蚊張」。

▼ 2018年政府建議將侍產假由三天增至五天，張宇人當時指「侍產假一日都唔應該有」，「以前我哋無侍產假又如何？以前我哋太太無產假又如何？」他後來辯稱有關言論是節目剪接效果，非其原意。

▼今年3月，張宇人在立法會提出有關「檢視中小學以小班模式教學的成效」的無約束力議員議案，但他聲言議案內容被教育界朱國強提出的修正案「騎劫」，主動放棄動議。立法會議事規則委員會謝偉俊當場用力將《議事規則》掉在桌上以示不滿，批評他：恰新人」，「政治欺凌」。

▼ 今年8月，針對外勞爭議，張宇人聲言若及早輸入外勞或可避免飲食業倒閉潮、外勞分擔工作可令打工仔「開心咗」，又提醒經營困難的餐廳勿「死撐」，「唔好當埋老婆張棉胎，要結業就提早結業。」此說法不但引起勞工界不滿，就連飲食界業內都不乏異議。

功能組別制度設計成為雙刃劍

政治是公眾之事，從政者理應以公共利益為最終依歸，但現實中代議士履職出現偏差，甚至走上歪路的情況比比皆是。功能組別作為香港政治演進過程中的特定歷史產物，意在吸納專業聲音，在政治決策過程中平衡社會不同階層的參與。此制度若能真正促進多元化議政，不失為一件好事，但在實際操作中，其過於狹窄的選民基礎和劃界標準，卻為「業界利益至上」的議政文化提供滋長空間。

張宇人（梁鵬威攝）

以張宇人所屬的飲食業為例，它僱用了二十多萬從業員，服務全港市民，但其立法會議席的決定權由百餘張團體票決定，驅使議員與少數選舉人之間形成高度穩定的利益共同體，議員首要效忠對象為決定其能否當選或連任的小圈子，而非更廣泛的行業從業員或市民整體。

新時代議員需要從「小我」走向「大我」

隨着2019年修例風波後中央重塑「愛國者治港」新秩序，以及香港邁向「由治及興」的新階段，社會對代議士的角色與期望發生了根本性轉變。今年3月，中央港澳辦主任夏寶龍在全國「兩會」期間會見港區全國政協委員，有與會者透露夏寶龍提出「要由有能力的人擔當立法會議員」。

港澳辦主任夏寶龍今年來港考察。（廖雁雄攝）

何為有能者？夏寶龍曾在涉港講話中提出，要懂得不計較「小我」的利益，而是以香港和國家的「大我」作為考慮點。針對張宇人所屬的工商界，夏寶龍也曾直接呼籲，應當超越個人與企業的狹隘利益，將自身發展融入香港和國家的宏觀大局，並承擔起相應的社會責任。

這意味着，真正的專業議政者，不能只做特定利益團體的代言人，而是要胸懷全局。香港的議會固然不能再容忍那些譁眾取寵、為反對而反對的政客；同樣地，那些只顧及局部利益，妨礙社會整體進步的絆腳石，也必須被時代所淘汰。新時代的立法會議員應當在促進香港包容性增長和可持續發展的大前提下發揮作用，而非成為阻礙改革、加劇社會矛盾的藩籬。

三軌並進：香港需要怎樣的代議士？

立法會成員素質直接決定香港能否跨越發展瓶頸。2021年選舉改制後，香港代議政治形成由地區直選、功能組別與選舉委員會三軌並進的新格局。基於三個界別的不同屬性，要把這個制度設計轉化為治理效能，前提必然是直選議員擺脫民粹短視、功能組別代表摒棄狹隘利益視野、選委界議員築牢全局意識。

整體而言，香港需要一批兼具專業素養與宏大視野，勇於承擔且善於監督的代議士。這才是「愛國者治港」原則之下，廣大市民對立法會最真切的期許。