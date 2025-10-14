立法會選舉｜李家超談議員棄選：係佢哋個人選擇　無行會成員辭任

立法會選舉提名期前夕，截至周一（13日）累計12名議員棄選，當中7人年過七十歲。行政長官李家超今日（14日）出席行政會議前見記者，被問到「70歲大限」會否延伸至特首或公職？會否要換走不參選下屆議會的行會成員？政府有份參與評核議員表現，會否是當局評分令議員不能連任？



李家超指不參選的議員涵蓋不同年齡，有各自原因，形容「都係佢哋個人選擇」，尊重議員決定。他未有正面回應行會會否需要換人，惟強調「無行會成員表示打算完成任期前辭任」。



立法會議員。（資料圖片）

李家超今日被多次問及立法會議員棄選問題。（王晉璇攝）

換走棄選行會成員？ 李家超：無行會成員打算辭任

李家超表示，不參選議員來自不同年齡組別，「有三十歲、四十歲，也有七十歲」，他們有各自的原因，包括家庭原因、希望更專注自身事業、學術進修、亦希望有人接班等，形容「都係佢哋個人選擇，我尊重佢哋決定」。

無行會成員表示打算完成任期前辭任。 李家超

10月14日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（王海圖攝）

至於行會換人問題，他說立法會與行會不一樣，行會任期與港府5年任期一致，即直至2027年6月30日完結，「無行會成員表示打算完成任期前辭任」。

李家超籲愛國愛港、有才能、有志者報名參選

李家超感謝本屆立法會為香港貢獻，「每年《施政報告》我都吸納很多議員建議」，又讚揚本屆議會「務實、高效」，通過政府130條法案，比上屆超出6成，包括審議及全票通《維護國家安全條例》，更通過簡樸房規管條例與政府一同解決「纏繞香港十多年的劣質劏房問題」。

10月14日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（王晉璇攝）

此外，他又提到網約車規管草案本周將恢復二讀，「如果獲得通過，我們將會解決超過十年的網約車規管空白問題。」他鼓勵愛國愛港、具有才能、有志服務香港認識積極爭取提名報名，並強調「政府會確保選舉公平、公正、誠信，安全有序進行」。

李家超強調，「無行會成員表示打算完成任期前辭任」。（王晉璇攝）

李家超：薪火相傳是正面發展

李家超之後再被問到行政長官和問責官員是否會以70歲為界線，以及大批換人會否影響行政立法關係。他再次強調，「任何組織因為換屆出現人事更替是正常的」。他表示，政府過去在接近100條修正案中聽取議員意見，對於培育新的人才、薪火相傳、給不同人士有機會展現自己貢獻社會是正面的發展。