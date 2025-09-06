網約車規管｜陳美寶：「人車合一」有助杜絕黑工　避免成炒賣資產

《2025年道路交通(修訂)(網約車服務)條例草案》昨日（5日）刊憲。運輸及物流局局長陳美寶今日（6日）發表網誌，冀本屆立法會通過《條例草案》，下一屆立法會會期開展時透過附屬法例進一步訂定技術細節。她表示，網約車須由登記個人車主本人營運，不可以出租或分租，做到「人車合一」，可避免網約車車輛許可證淪為具炒賣價值的資產亦可有助杜絕黑工司機的情況。



網約車。

進一步介紹近日社會關心網約車框架的細節

陳美寶在網誌中表示，推動規管網約車服務的每一階段，政府都虛心聆聽各界意見，理性務實調整立法建議。她進一步說明這幾天社會關心框架內的幾個環節。

第一點建議網約車須由登記個人車主本人營運，不可以出租或分租。她表示目的是吸引真正有意提供有質素網約車服務的人士加入，避免網約車車輛許可證淪為具炒賣價值的資產。

第二，將來申請的士及網約車駕駛資格的人士會參與同一個簡化的筆試。她認為有助壯大司機供應、吸引新血入行，促進行業可持續發展，亦回應的士業界的關注。

第三，考慮各方意見後決定車輛在申請許可證或續期時劃一不能超過12年，為有意加入行業的人士提供更靈活、更有彈性的安排，滿足市民對個人點對點交通服務的需求。

運輸及物流局局長陳美寶。（廖雁雄攝）

的士有固有優勢 望網約車可共存互補

陳美寶稱，推動網約車服務規管框架時，以民為本、良性競爭、共存互補為宗旨，規管框架締造網約車和的士的良性競爭環境，兩者共存互補。在街頭以及的士站截的士仍然是不少乘客的乘車選擇，這亦是的士的固有優勢。

陳美寶稱，未來個多月會全力衝刺，積極配合立法會的審議工作，力爭本屆立法會任期完結前通過《條例草案》，為下一階段的工作打下穩固基礎。