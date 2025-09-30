兩艦訪港｜何永賢收學生送繩結　蔡若蓮：難得學習體驗　反應踴躍

解放軍海軍訓練艦「戚繼光艦」和兩棲船塢登陸艦「沂蒙山艦」今日（30日）訪港，停靠在駐港部隊昂船洲軍港，下午多間中小學的學生獲邀登艦參觀。房屋局局長何永賢、教育局局長蔡若蓮亦有登艦。



蔡若蓮形容，今次對學生來說是難得的學習體驗，又指愛國教育是生活的一部份。何永賢則收到學生在艦上學習製作的繩結，又讚船員的介紹得很好。



解放軍海軍訓練艦「戚繼光艦」和兩棲船塢登陸艦「沂蒙山艦」今日訪港，多間中小學的學生今日（30日）下午獲邀登艦參觀。（林遠航攝）

解放軍海軍訓練艦「戚繼光艦」和兩棲船塢登陸艦「沂蒙山艦」今日訪港，多間中小學的學生今日（30日）下午獲邀登艦參觀，教育局局長蔡若蓮亦有到場。（林遠航攝）

教育局局長蔡若蓮（右）及副局長施俊輝（左）亦有登艦。（楊凱力攝）

今日訪港的海軍訓練艦戚繼光艦和兩棲船塢登陸艦沂蒙山艦下午停靠在昂船洲軍營，明、後日（10月1日及2日）會開放與市民參觀。部分市民及數十間中小學的學生，今午獲邀登艦參觀，教育局局長蔡若蓮在首批學生登艦前到場，又與學生合照。

蔡若蓮表示，今次兩艦開放學生參觀，是難得的學習體驗，讓他們可以了解國家最新的發展，可以令他們大開眼界。她又指，又指愛國教育是生活的一部份，對於學生對國家各方面的認識、國民身份認同、民族文化自信也很重要。蔡若蓮又指，學界對今次反應參觀踴躍，當局會用盡可用名額，盡量爭取讓更多學生有機會登艦。

房屋局局長何永賢亦有登艦。（楊凱力攝）

房屋局局長何永賢亦有登艦參觀。她向記者展示登艦學生在艦上學習製作的繩結，稱不同的繩結都好有意思，又指自己心情興奮，見到艦上的通訊裝備、救生艇裝備等十分先進。她又讚船員介紹得很好，引述船員透露，艦上的廚房雖小，但廚師能巧妙利用有限材料，想出不同烹飪方法。