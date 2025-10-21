立法會選舉｜民建聯敲定26人出戰　3選區「內鬨」　5現任議員出局

新一屆立法會選舉提名期將於10月24日至11月6日展開，各政黨已部署候選團隊。建制大黨民建聯主席陳克勤今日（21日）見記者，公布選舉部署。一如《香港01》此前報道，民建聯將派出26人參選，其中13人參加地區直選、5人參加功能界別選舉、8人參加選委界選舉，當中包括14名爭取連任的現任議員。



陳克勤表示，民建聯今次參選名單共有18男8女，平均年齡47歲，最年輕的郭芙蓉只有35歲。民建聯的競選口號「齊建好家園」陳克勤形容，香港這個家大家都有份，出一份力才能搞好。



立法會議員（資料圖片）

陳克勤今日下午率領民建聯一眾副主席及秘書長葉傲冬見記者，公布參選名單。他表示，民建聯的政綱分為三部分，分別是維護國安、拼經濟、惠民生。陳克勤表示，民建聯在培育治理人才方面作了很大努力，巾很多區議員，今次參與立法會選舉的新人很多都是地區服務多年時間，可以給予歷練機會，在不同層面發揮與競爭，為民建聯爭取成績。

早前《香港01》綜合各方消息，獲悉民建聯初步敲定至少26人出戰名單，當中13人跑直選。值得留意的是，全港只有10個選區，每區各2席，民建聯有三區各派出2名候選人，包括港島東、九龍東、新界西南。

兩名區議會「票王」、「票后」姚銘、盧婉婷一如預期，出戰直選。對民建聯來說，最理想的局面當然是全取兩席，不過有政界中人認為可能形成民建聯「自己人打自己人」。

陳克勤表示，在直選選區安排兩人參選是新做法，新挑戰。他形容，今次派出的人德才兼備，在新選制下讓市民有更多選擇，可以令投票率增加。他坦言明白安排有風險，但相信經過過去四年的深耕細作，民建聯可以吸引多支持者投票。他強調，選戰並不容易，每次都是「逆境波」，每一票都是用汗水與努力推動市民投票。

民建聯秘書長葉傲冬將空降新界東南參加地區直選。陳克勤表示，民建聯大團隊有網絡，有信心做好服務。他又指出，葉傲冬作為秘書長，與地區有緊密連繫，亦在地區深耕細作，可以發掘更多新票源。葉傲冬亦表示，自己身為民建聯秘書長處理不少事務，與地區有緊密接觸，對選舉有信心，但亦明白會是艱難一仗。

兩名民建聯現屆議員將會轉跑道，包括代表漁農界的何俊賢及代表新界西南的陳恒鑌。兩人均改為競逐選委界議席。陳克勤表示，相關安排是策略性考慮，相信對爭取選票有利。

陳克勤又感謝五位不競逐連任的議員在過去四年作出的貢獻。他形容他們都是優秀人才，獲政府接納，亦得到市民肯定，不再參選各自有原因。五人之中，代表進出口界的黃英豪在10月11日已宣布棄選，代表新界北的劉國勳日前形容自己對未來發展「有啲新諗法」，其餘三人，包括港島東梁熙、選委界郭玲麗與新界東南李世榮仍公開交代去留。