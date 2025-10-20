立法會選舉｜民主思路改名後再出戰　01消息：黃頴灝空降新界東北

立法會換屆選舉提名期周五（24日）展開，全港十區直選「區區有競爭」，預料每區有四個政團代表加一名獨立人士的陣容，各黨派已部署人馬出選，據聞最多的一區更高達6人參選。《香港01》獲悉，智庫組織「民主思路」上月改名為「民思政策研究所」後，今屆立法會計劃再派人出選。



其中，上屆新界東北戰敗的元朗委任區議員黃頴灝，據了解將「安哥」參選同一區。連同黃頴灝，該區將有5人混戰，包括民建聯主席陳克勤、新民黨立法會議員李梓敬、工聯會沙田南區議員古偉冰，以及沒申報政治聯繫的沙田西區議員鄧肇峰。



社會對黃頴灝的名字不陌生，2021年他出選改制後的立法會新界東北直選。(梁鵬威攝)

2021年出戰新界東北直選 黃頴灝最低票落敗

社會對黃頴灝的名字不陌生，2021年他出選改制後的立法會新界東北直選，四名候選人當中黃頴灝僅得5,160票，最低票落敗，與最高62855票當選的民建聯陳克勤，相差57,695票；與當選第二席的李梓敬，相差56,093票。黃的得票亦較第三名獲5,789票的前民主黨議員黃成智低。

社會對黃頴灝的名字不陌生，2021年他出選改制後的立法會新界東北直選。(梁鵬威攝)

民主思路改名後再出戰 01消息：黃頴灝新界東北混戰

標榜走中間派路線的「民思政策研究所」，2023年以「民主思路」名義派人參選區議會，唯一成功入閘的葉浚生低票落敗，令智庫一度無緣議會，最終政府委任民主思路聯席召集人黃頴灝入元朗區議會，成為委任議員。

智庫組織「民主思路」上月改名為「民思政策研究所」，創辦人湯家驊曾稱舊名令人誤解與某政黨有關。《香港01》獲悉，「民思政策研究所」今屆計劃再派人出選立法會。其中，上屆新界東北戰敗的元朗委任區議員黃頴灝，將「安哥」參選同一區。有「民思」中人認為新界東北不乏中產，認為黃頴灝再次空降該區參選，也是合適。

黃頴灝曾接受《香港01》專訪時表示，不打算單打獨鬥，樂於在特定議題上跟鄉事派和建制派合作，舉例最低工資立場上跟工聯會或勞聯一致。（夏家朗攝）

黃頴灝曾接受《香港01》專訪時表示，不打算單打獨鬥，樂於在特定議題上跟鄉事派和建制派合作，舉例最低工資立場上跟工聯會或勞聯一致。

工聯會沙田南區議員古偉冰。（區議會網頁）

沒申報政治聯繫的沙田西區議員鄧肇峰。（區議會網頁）

新界東北5人混戰 古偉冰、鄧肇峰擬首參戰

連同黃頴灝，該區將有5人混戰。消息指，分別是擬爭取連任的民建聯主席陳克勤、新民黨李梓敬，以及工聯會沙田南區議員古偉冰、沒申報政治聯繫的沙田西區議員鄧肇峰。

新界東北的民建聯主席陳克勤無懸念繼續爭取連任。（陳克勤FB）

10月15日，新民黨新界東北立法會議員李梓敬回應連任問題。（何夏怡攝）

消息：前政助何建宗擬戰選委界議員

另外，同樣是智庫的「一國兩制青年論壇」，據悉亦蠢蠢欲動，主席何建宗計劃參選立法會選委會界別。何建宗是特首政策組專家組成員，曾任發展局局長政治助理，其後辭職。離開政府後，到北京大學攻讀法學博士。