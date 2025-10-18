立法會選舉｜江旻憓傳出征參加地區直選　「劍指」新界北

【立法會選舉2025】立法會選舉提名期下周五（24日）展開，二十席的地區直選尤其激烈，料區區有競爭之餘，更可能五隊爭兩席。政界最近盛傳，巴黎奧運奪金的前香港劍擊代表江旻憓參加地區直選，「劍指」新界北選區。



據聞，有關方面希望透過共有10個選區20個議席的地區直選帶動選舉氣氛，正積極鼓勵不同政黨派人參選，目標是每區至少有四至五名候選人，最理想的組合是除了各個有地區基礎的主要政黨均推舉候選人，還有獨立人士上陣。江旻憓若參選，或可藉明星效應提升選舉熱度，亦可望提高投票率。



江旻憓在2021年獲頒「傑青」。（夏家朗攝/資料圖片）

新界北現任議員張欣宇已棄選 劉國勳料交棒

新界北選區現時兩位議員分別是民建聯劉國勳，以及香港新方向張欣宇。前者席位料交棒，由北區區議員、區議會「票王」姚銘頂上。早幾日被追問連任問題，他表示自己「有啲新諗法」，研究是否可以不同角色推進工作，多番重申正與民建聯溝通，暫未能透露，相信「好快大家都會知，唔使咁心急」。

至於張欣宇早前已宣布不參選第八屆立法會，解釋是「家庭原因」。他表示自己熱愛香港，珍惜香港，會繼續努力讓這個家變得更好。

張欣宇。（立法會直播截圖）

劉國勳。（直播截圖）

另有消息指，江旻憓亦可能空降新界西北選區，該區兩名現任議員為民建聯副主席周浩鼎及實政圓桌召集人田北辰。後者已年屆75，他昨日承認，近日多名年紀相若的議員先後不參選，令他要思考去留。他同時表示，若可令實政圓桌板塊實現傳承，對香港可能有幫助聲。

江旻憓於中國人民大學法律碩士畢業。（＠vmwkong相片）

江旻憓曾撰寫論文提及香港選舉制度

現年31歲的江旻憓有「微笑劍后」稱譽，她曾多次奪得世界大賽冠軍，去年更在巴黎奧運奪得女子重劍金牌，為香港創造歷史。她後來結束職業生涯，加入馬會擔任對外事務助理經理。

江旻憓對政治並不陌生，在反修例風波後曾攻讀中國人民大學法律碩士，畢業論文以「憲法學與香港基本法」作為研究方向，以「透過『佔中事件』反思香港特區選舉制度完善路徑」為題，反思香港選舉制度。

她在摘要提到，「佔中」以違法佔領道路，妨礙社會秩序的方式，聲稱爭取「真普選」，事件曝露出香港社會嚴重撕裂，以及特區民主與法治的緊張關係，形容「禍害極大，遺患深遠」。

6月以嘉賓身份出席國安論壇

在今年6月舉行的「香港國安法公布實施5周年論壇」，江旻憓亦擔任分享嘉賓，參與以青年維護國家安全為主題的座談會。她當時憶述自己曾在外比賽時扭傷腳，但團隊沒有治療師，幸有國家隊的治療團隊「專門用自己的時間幫我針灸、照燈」。

她形容，在祖國的關懷下，香港代表隊不用參加外圍賽及體能測試，但可以直接參加全運會，「我們多了很多機會比賽和進步，讓我覺得一定要打得更好。」

6月21日，香港國安法五周年論壇下午以青年為主題舉行座談會，圖為「世一」江旻憓。（大會直播）

她又分享在美國史丹福大學讀書時發現，「美國人不了解中國，但連我自己也不了解」，認為自己既然「代表中國香港」，就更應好好學習，「唔好失禮人」。

她目前擔任青年發展委員會委員，今年7月又獲委任為全國青聯常委。