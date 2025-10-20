民建聯｢疊馬｣26人出戰立法會　三區直選出兩隊𠝹自己票｜政圈風聲

立法會選舉提名期本周展開，據聞，每區目標至少有5至6名候選人。建制最大黨民建聯今年積極搶攻議席，《香港01》綜合多方消息，獲悉民建聯初步敲定至少26人出戰名單，當中13人跑直選。值得留意的是，全港只有10個選區，每區各2席，民建聯至少有三區各派出2名候選人，包括港島東、九龍東、新界西南。最理想的局面是全取兩席，不過有政界中人認為可能形成民建聯「自己人打自己人」。



參選人動員力是揀卒的考慮之一，兩名區議會「票王」、「票后」姚銘、盧婉婷，據了解會出戰直選，另外，有現任議員初步計劃由轉戰選委界，包括13年來無間斷跑直選的新界西南陳恒鑌、漁農界何俊賢。出選名單有待拍板，民建聯預料本周公布。會務顧問譚耀宗向《香港01》表示，現階段不評估一區出兩名候選人的勝算問題，待民建聯召開特別執委會通過名單後，每區情況拍板後再結合各黨情況作評估。



2021年立法會選舉，民建聯派出22人參選，19人當選。（資料圖片）

區區有競爭 最多6人爭兩席

棄選立法會的消息靜止了四天，部分不連任議員預料本周三（22日）立法會大會上發言才表明心跡。議會「換血」的焦點由不連任的議員，轉為獲開「綠燈」摩拳擦掌的參選人馬。數到反應最熱烈的，莫過於政界最近盛傳，巴黎奧運奪金的前香港劍擊代表江旻憓計劃「劍指」新界北直選。

20席的地區直選戰況激烈，目標區區有競爭，每區至少5張名單爭兩席，但部分地區例如九龍中則很大機會6隊爭2席。最理想的組合是各個有地區基礎的主要政黨均推舉候選人，還有獨立人士上陣。

《香港01》四出打聽，綜合多方消息，獲悉該黨初步敲定至少26人出戰名單，當中13人跑直選。（潘耀昇攝）

立法會選舉2025，《香港01》綜合多方消息，獲悉民建聯初步敲定至少26人出戰名單。（香港01製圖）

民建聯26人出戰立法會 三區直選各出兩隊人參選

地區資源比較雄厚的民建聯，目前在議會中有19席，作為建制大黨也要發揮「優勢」，部署下屆立法會選舉。《香港01》四出打聽，綜合多方消息，獲悉該黨初步敲定至少26人出戰名單，當中13人跑直選。

值得留意的是，全港只有10個選區，每區各2席。據了解，民建聯至少有三區各派出2名候選人，港島東派出柴灣區議員植潔鈴、康灣區議員李清霞；九龍東派出爭取連任的顏汶羽、觀塘北區議員張培剛；新界西南派出葵涌東區議員郭芙蓉、青衣區議員盧婉婷。盧婉婷是全港區議會「票后」，預料有助選舉氣氛。

油尖旺葉傲冬「空降」新界東南 「票王」姚銘出戰新界北

至於全港區議會「票王」姚銘，預料出戰新界北直選，接替不連任的劉國勳。政界盛傳，巴黎奧運奪金的前香港劍擊代表江旻憓「劍指」新界北選區參選，兩人有機會在地區交鋒。

新界東北的民建聯主席陳克勤料無懸念繼續爭取連任。（陳克勤FB）

多個消息向《香港01》透露，新界東南李世榮連任無望，由油尖旺南區議員、民建聯秘書長葉傲冬「空降」接棒。繼續爭取連任的包括新界東北的民建聯主席陳克勤、新界西北的民建聯副主席周浩鼎、港島西的民建聯副主席陳學鋒、九龍中的民建聯會務顧問李慧琼、九龍西的鄭泳舜。

陳恒鑌、何俊賢擬「轉跑道」出戰選委界

不過，亦有現任議員預料「轉跑道」爭取連任，包括本身是新界西南選區的民建聯立法會黨團召集人陳恒鑌，很大機會改為選委界出征；漁農界何俊賢同樣擬出戰選委界。近半年部分小巴路線車身廣告，已是何俊賢與陳克勤「孖頭」宣傳，在黨主席加持之下會否有助勝算呢？

至於4名民建聯選委界議員擬爭取連任，包括林琳、陳永光、陳仲尼、葛珮帆。同樣擬爭取連任的包括人大、政協及全國性團體界陳勇、會計界黃俊碩。

朱立威指關愛隊與地區康健中心可以做到配合 廖雁雄攝

朱立威、洪錦炫「新血」參選

選委界亦有「新血」加入，消息指本身是港區人大代表的港島聯副理事長、南區委任區議員朱立威，將參選選委界立法會議員，他被視為接替港島聯理事長蘇長荣的選委界席位。

另外，觀塘區委任議員洪錦炫，據了解亦會參選選委界。洪錦鉉是來自福建的「港漂」，90年代初移居香港讀中一。

漁民團體代表陳博智接棒漁農界 朱麗玲社福界捲土重來

何俊賢一旦離開漁農界參選，據了解由盛傳有意晉身立法會的香港漁民團體聯會執行會長陳博智接棒參選。陳博智目前是民建聯大埔區委任議員。

民建聯註冊社工朱麗玲擬捲土重來，出選社福界。她目前是「香港社福界心連心大行動」秘書長。

民建聯主席陳克勤日前表示，本周將召開特別執委會，審議和通過參選名單。他說民建聯將會全力參與第八屆立法會選舉，又說落實愛國者治港及健康的政治生態，要不斷有新血注入，民建聯過去33年一直重視培養人才，推動新老交替。

民建聯會務顧問譚耀宗向《香港01》表示，現階段不評估一區出兩名候選人的勝算問題。（資料圖片）

譚耀宗不評估勝算 待各黨通過名單再分析

有政界中人認為，民建聯在每區兩席的地區直選，出兩張名單，可能形成民建聯「自己人打自己人」。民建聯會務顧問譚耀宗向《香港01》表示，現階段不評估一區出兩名候選人的勝算問題，待民建聯召開特別執委會通過名單後，每區情況拍板後再結合各黨情況作評估。