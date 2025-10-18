立法會選舉｜譚耀宗：議員與政府榮辱與共 僅突出自己並不足夠
撰文：文維廣
立法會選舉提名期將於下周五（24日）開始，全國港澳研究會副會長譚耀宗接受電視節目訪問，稱議員與政府應榮辱與共，行政立法要互相配合及制衡，鈅望新一屆立法會提出建設性意見。譚耀宗稱，如果進入議會只是對政府諸多挑剔、突出自己，是不足夠的。
譚耀宗冀新一屆立法會思考如何有效推動政府運作
譚耀宗在NOW TV節目《大鳴大放》稱，如議員對政府諸多挑剔，以為這樣可突出自己、以為做了事，是不足夠的。他認為立法會與政府榮辱與共。他寄語新一屆立法會以互相配合為重點，敦促議員思考如何有效推動政府運作及提出建設性意見。
大家都是愛國者，大家都有共同目標，共同目標是希望一國兩制成功。
特首設年齡限制？ 譚耀宗：外國總統很多都「七老八十」
最近多名年屆七十的議員宣布不會競逐連任，引社會關注其他公職是否都應設歲數限制，譬如行政長官。譚耀宗相信每個人都有自己考量，指參選特首只是要年滿40歲，更稱外國總統很多都是「七老八十」，如大家支持、找到提名就可繼續。他又指出，行會成員由特首委任，與特首任期一致，下屆行會則由下任特首決定。
