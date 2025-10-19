立法會選舉｜75歲湯家驊：人才關鍵非年齡　硬梆梆為換而換不理想

15名放棄連任的立法會議員當中，有8人年屆70歲，政圈盛傳「七十大限」要退下火線。75歲的行政會議成員湯家驊在選舉改制前，曾任多年立法會議員，他今日（19日）在社交平台張貼一張美國前總統拜登仆倒的相，指好的政治人物需要有清晰的思路、能分辨對錯的廣闊視野及有堅持理想的決心，又暗示閱歷豐富者更易有上述特質。他指，尋求人才的關鍵應該是「誰」而非年齡，好制度不能硬梆梆，「一套為換人而換人的制度，只是一套刻板和不符合理想效果的制度枷鎖罷了」。



湯家驊在社交平台張貼一張美國前總統拜登仆倒的相。（湯家驊FB）

宣布不連任的現屆立法會議員陸續有來，現時已「官宣」者有15人，當中8位是七旬議員。（資料圖片）

湯家驊：是否年老便不濟？

湯家驊以美國政壇的情況舉例，籲讀者思考是否年老便不濟。他說列根以不足一個月便年屆70歲之高齡就任美國總統，該紀錄後被70歲的特朗普打破。4年後，特朗普的紀錄又被拜登以年屆78歲就任總統打破，特朗普再當選時已是美國最年長的繼任總統。

平心而論，好的政治人物需要有什麼素質？答案相信是清晰的思路、能分辨對錯的廣闊視野及有堅持理想的決心。這些素質是年輕人還是閱歷較多的人比較容易擁有？大家心裏有數。 行會成員、資深大律師湯家驊

湯家驊指，一套「為換人而換人」的制度，只是一套刻板和不符合理想效果的制度枷鎖。（何夏怡攝）

強調求人才關鍵是人 而非硬梆梆制度

湯家驊說，求人才不能只依賴數據，固然有好素質的年輕素人，也有專橫跋扈的年長從政者，「也許決定關鍵應該是誰而不是年齡」。

好的制度應該是一個能廣納賢才而非硬梆梆的制度。一套為換人而換人的制度，只是一套刻板和不符合理想效果的制度枷鎖罷了。 行會成員、資深大律師湯家驊

他續指，制度上，讓年輕人更有機會發揮潛在力量是重要的。一方面要杜絕官員戀棧權位的文化；另一方面我們也要有能者盡用其才的機制，如何分別二者是一門重要學問。