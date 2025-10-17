政黨獲鼓勵地區直選「去馬」　區區五人爭兩席？｜政圈風聲

【立法會選舉2025】立法會選舉提名期將於下周五（10月24日）展開，近日社會焦點落在現任議員去留問題，關注哪些人「無得留低」，但暗地裏，各大政黨對選戰中向為兵家必爭之地的地區直選，其實各自早已在盤算及部署。據聞，有關方面亦希望透過共有10個選區20個議席的地區直選帶動選舉氣氛，正積極鼓勵不同政黨派人參選，目標是每區至少有四至五名候選人，最理想的組合是除了各個有地區基礎的主要政黨均推舉候選人，還有獨立人士上陣。



然而，並非所有政黨均有足夠財政與人力資源在所有選區插旗，不排除建制大黨要「發揮優勢」，在個別選區派多於一人參選，例如九龍部分選區，但就可能形成「自己人打自己人」，考驗協調票源的能力。



2025選舉委員會界別分組補選9月7日舉行。（政制及內地事務局）

大換血未完結 開始有人獲開綠燈

地區直選的投票率歷來都被視作研判選舉氣氛的風向標。四年前立法會舉行選舉改制後首場選舉，直選議席由35席減至20席，全港改劃成10個選區，每區兩席，每名選民可選一個候選人，得票最多的兩人當選。當年投票率只有30.2% ，為歷屆最低。

過去一個星期，各界關注點落在現屆議員棄選潮，這場「大換血」或要到下周中才見分曉，但據了解，最近兩天相繼有人獲「開綠燈」，有政圈人士猜測，未來數日會有更多人數到「通知」及協調分配提名票。與此同時，政黨亦被鼓勵積極投入地區直選選戰，帶動選舉氣氛。

現屆立法會直選議席裏，議會最大黨民建聯佔了一半，工聯會3席、新民黨2席、實政圓桌與香港新方向各1席，另外3名議員沒有政黨背景，但與新方向的張欣宇組成「A4」。張欣宇與另一「A4」成員林素蔚已宣布放棄競逐連任，實政圓桌召集人田北辰年屆75，在「7字頭」紛紛棄選下，再參選機會不大。

最理想情況「四名政黨代表加一個獨立候選人」

從綜合實力考慮，民建聯地區資源最雄厚，工聯會與新民黨亦擁有具規模的地區基礎。有消息指，最理想的狀況是這三個政黨，以及目前議會第二大黨經民聯都爭取在每個直選選區派人參選，再加一至兩名獨立候選人。若這個算盤打得響，將不少於50人競爭20個直選議席，在「區區競爭激烈」的情況下，或可吸引更多市民投票，拉高投票率。

地區直選選民只需選擇一名候選人（資料圖片/黃浩謙攝）

然而，理想歸理想，現實是並非所有政黨有足夠資源與人才儲備在每區推舉潛在候選人。據了解，近年多次舉辦政治培訓班的民建聯，或需要在某些選區出「A、B隊」，會出現「自己人打自己人」的情況。

民建聯、工聯會齊發文稱積極參選 下周定名單

民建聯主席陳克勤表示，下周將召開特別執委會，審議和通過參選名單。民建聯昨日在社交平台表明，第八屆立法會選舉意義重大，將會全力參與。相關帖文稱，落實愛國者治港及健康的政治生態，要不斷有新血注入，而民建聯在過去33年一直重視培養人才，推動新老交替，在香港由治及興進程中將擔當作為，銳意進取，為「一國兩制」事業和香港繁榮穩定做出更大貢獻。

工聯會昨日亦發文稱會積極參與立法會換屆選舉，展現愛國愛港優秀人才為社會為市民服務的新擔當與新作為。工聯會表示，期望推薦一批具備豐富經驗、專業能力和年富力強的優秀人才參與選舉，將於下周舉行理事會時議決參選名單並適時公布。

多名老將棄選 有議員擔心失明星效應

新民黨主席葉劉淑儀年屆75歲，在盛傳參選有「七十大限」下，再戰立法會可能性成疑。她今日表示，新民黨「稍後」會宣布參選安排。已宣布不再參選的經民聯主席盧偉國亦表示，會在適當時候公布經民聯參選名單，強調會薪火相傳，一定會有新面孔參選。

地區直選會否真如傳聞般「區區競爭激烈」，有待時間證明，參選人數多是否會提振選舉氣氛，也存疑問。有代議士便認為，近日多名政治明星相繼棄選，或令政難以「吹雞」鼓動投票率，畢竟部分選民是「睇人」投票，若其心儀人選只是站台拉票而非直接「落場」，未必發揮到好效果。

曾國衞：投票率沒硬指標 過往最亂時投票率最高

政府一直強調對投票率沒有「硬指標」。政制及內地事務局局長曾國衞月初在立法會表示，投票率高低受多方面因素影響。他更稱，香港過往投票率最高的時候，也是「最亂的時候」，而外地例子顯示，當市民滿意現狀，投票率反而「不會直上」。

不過，曾國衞同時強調，政府重視市民參與。政圈傳聞，當局希望今次選舉直選投票率可以達到30%。

今年7月22日，中環街市舉行「特區選舉互動展覽」，政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞，以及選管會主席陸啟康到場參觀。

在「愛國者治港」原則下，過往那種壁壘分明、充滿火花的政治對抗場面不復存在，選民對候選人的背景、理念和差異性感到模糊，自然降低了關注和討論的意願。政府亦已啟動大規模的宣傳攻勢，在電視、電台、社交媒體及戶外廣告牌上鋪天蓋地呼籲市民投票。今年選舉的宣傳口號為「為港為己投一票」，把選舉與市民切身利益和建設香港的責任感掛鉤。

政府動員公務員投票 搭的士往返票站可報銷

曾國衞周三書面回覆立法會議員書面質詢時又表明，政府會積極推動公務員投入選舉，以身作則行使公民責任。他指出，公務員若在投票日當天需要上班，部門的主管人員必須容許他們離開工作崗位到所屬票站投票，並為此制訂時間表呈交部門首長。公務員還可申請發還往返辦公室和其所屬票站的交通費用，包括的士。

澳門9月舉行立法會選舉，投票率達53.3%，較上屆升近十個百分點。澳門政府在投票日提供多項措施推動市民投票，包括公共交通全日免費、公共部門與私人企業動員員工「應投盡投」。港澳兩地政治環境難以類比，但澳門對選舉的重視，難免對香港構成無形壓力，特區政府將如何進一步「炒熱」選舉氣氛，惹人關注。