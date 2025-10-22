立法會選舉｜江旻憓被傳參選後首現身　笑容燦爛宣布一事……

【立法會選舉2025】立法會選舉提名期周五（24日）展開，《香港01》日前報道，政界盛傳巴黎奧運奪金的前香港劍擊代表江旻憓參加地區直選，「劍指」新界北選區。據聞，有關方面希望帶動選舉氣氛，積極鼓勵不同人參選，江旻憓若參選，或可藉明星效應提升選舉熱度，可望提高投票率。



江旻憓被傳參選後今天（22日）首現身香港賽馬會片段，本身是全運會香港賽區義工大使的她宣布，馬會義工隊已準備就緒，呼籲大家全力支持全運會，她會與其他義工攜手為十五運會提供支援及貼心服務。



「2025全運會香港賽區」在Facebook發布片段，本身是賽馬會對外事務助理經理的江旻憓，被傳參選立法會後首現身，在馬場與另外兩人宣布馬會義工隊已準備就緒，呼籲大家全力支持全運會，她會與其他義工攜手為十五運會提供支援及貼心服務。

「2025全運會香港賽區」今天（22日）在Facebook發布片段，本身是賽馬會對外事務助理經理的江旻憓，被傳參選立法會後首現身。（2025全運會香港賽區FB）

江旻憓。（夏家朗攝/資料圖片）

江旻憓於中國人民大學法律碩士畢業。（＠vmwkong相片）

江旻憓曾撰寫論文提及香港選舉制度

現年31歲的江旻憓有「微笑劍后」稱譽，她曾多次奪得世界大賽冠軍，去年更在巴黎奧運奪得女子重劍金牌，為香港創造歷史。她後來結束職業生涯，加入馬會擔任對外事務助理經理。

江旻憓對政治並不陌生，在反修例風波後曾攻讀中國人民大學法律碩士，畢業論文以「憲法學與香港基本法」作為研究方向，以「透過『佔中事件』反思香港特區選舉制度完善路徑」為題，反思香港選舉制度。

她在摘要提到，「佔中」以違法佔領道路，妨礙社會秩序的方式，聲稱爭取「真普選」，事件曝露出香港社會嚴重撕裂，以及特區民主與法治的緊張關係，形容「禍害極大，遺患深遠」。

江旻憓六月以嘉賓身份出席國安論壇

在今年6月舉行的「香港國安法公布實施5周年論壇」，江旻憓亦擔任分享嘉賓，參與以青年維護國家安全為主題的座談會。她當時憶述自己曾在外比賽時扭傷腳，但團隊沒有治療師，幸有國家隊的治療團隊「專門用自己的時間幫我針灸、照燈」。

她形容，在祖國的關懷下，香港代表隊不用參加外圍賽及體能測試，但可以直接參加全運會，「我們多了很多機會比賽和進步，讓我覺得一定要打得更好。」

6月21日，香港國安法五周年論壇下午以青年為主題舉行座談會，圖為「世一」江旻憓。（大會直播）

她又分享在美國史丹福大學讀書時發現，「美國人不了解中國，但連我自己也不了解」，認為自己既然「代表中國香港」，就更應好好學習，「唔好失禮人」。她目前擔任青年發展委員會委員，今年7月又獲委任為全國青聯常委。