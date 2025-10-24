立法會選舉 ｜李惟宏花個半小時交表爭連任　稱因「提名比較多」

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期今日（10月24日）展開，現任金融服務界議員李惟宏今日報名參選，稱政府在過去幾年提出不少令金融市場做得更好的政策，但亦有需要改革的地方，他希望繼續用積極務實態度服務香港，若成功連任，會盡力調研，爭取令金融市場更好地發展。



李惟宏遞交報名表格時發生小插曲，由進入政總交表到見記者，相隔了超過一個半小時。他解釋稱填交參選表格也需要過程，他寧願現在花時間核實沒有問題，好過之後發現出錯



10月24日，金融服務界議員在多名業界人士撐場下，遞交表格競逐連任。（馮子健攝）

李惟宏：現在花時間核實 好過之後出問題

根據政府公布，提名期內各選舉辦事處開放時間為星期一至五上午9時至下午5時，及星期六上午9時至中午12時。李惟宏在下午4時15分左右到政府總部報名，到差不多傍晚6時才離開，相隔了超過一個半小時。

他向在場等候的記者解釋，遞交參選表格也是一個過程，他對提名準備得相對充足，多於要求的人數，確保「有鬆動位」。正因為提名比較多，「每一個環節拖得長咗少少」。他強調，寧願現在花時間核實提名沒有問題，好過之後有問題出現。但他沒有透露自己爭取到哪些選委提名。

10月24日，金融服務界議員李惟宏報名競逐連任。（馮子健攝）

按照規定，功能界別選舉每名參選人必須得到最少10名但不多於20名有關功能界別的已登記選民簽署同意提名，同時必須得到最少10名但不多於20名選舉委員會委員簽署同意提名，當中須包括選委會5個界別中的每個界別不少於2名但不多於4名委員的提名，每名選舉委員會委員只可以其選舉委員會委員的身份就功能界別選舉簽署一份提名表格。

稱若連任會盡力調研 爭取更好發展金融市場

李惟宏是香港金融界元老李和聲家族第三代成員，他表示自己非常熱愛香港，很高興可以用積極務實態度服務香港。他直言，香港金融市場近年有低迷的時候，但今時今日有很多企業排隊上市，他若成功連任，未來四年會盡力調研，思考如何成功爭取更好地發展香港金融市場。

他表示對競逐連任有信心，相信業界看到了很多方面的措施，也感受到市場氣氛良好。他補充，以往金融服務界都有激烈競爭，現時不能估計誰人出選，但會通過務實有為的方法爭取支持。他又呼籲選民積極投票，稱自己也會聯繫業界作出呼籲。

