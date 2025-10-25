立法會選舉｜葉劉正式棄選　新民黨8人出戰5「新丁」

【立法會選舉2025】行政會議召集人葉劉淑儀領導的新民黨，今日（10月25日）公布第八屆立法會參選名單，75歲的葉劉與同屬「7字頭」的新民黨常務副主席黎棟國，一如預期宣布放棄連任，葉劉長達17年的議員生涯將隨本屆立法會任期結束而劃上句號。新民黨副主席容海恩亦會棄選。



新民黨在2021年有6人出戰立法會，5人當選，後來藉補選再增一席，如今有一半即將退場，但該黨在來屆參選人數將增加至8個，當中7人出戰地區直選。選委界陳家珮「轉跑道」代葉劉參加港島西直選議席，原本盛傳「高危」但據悉獲葉劉打救的李梓敬，則爭取連任新界東北，選委界何敬康則爭取連任。



新民黨6名立法會議員。（新民黨FB）

陳家珮代葉劉出征港島西 與郭偉强、楊哲安爭議席

新民黨3名現任議員競逐連任，其中選委界陳家珮轉戰港島西直選，競逐原屬葉劉淑儀的議席。陳家珮曾任南區區議會海怡西區議員，有多年地區工作經驗，區議員選舉兩次高票當選。

陳家珮曾任南區區議會海怡西區議員，有多年地區工作經驗，區議員選舉兩次高票當選。（資料圖片／羅君豪攝）

她的競爭對手包括已報名競逐連任的民建聯副主席陳學鋒、曾服務港島區的現屆工聯會勞工界議員郭偉强、曾任教育局政治助理的自由黨中西區委任議員楊哲安，另外據悉離島區委任議員余漢坤亦會加入戰團。陳學鋒有民建聯雄厚地區資源做後盾，勝選機會看高一線，陳家珮主要對手料為郭偉强與楊哲安。

10月25日，新民黨舉行記者會，公布第八屆立法會參選名單，黨主席葉劉淑儀及另外兩名現屆議員黎棟國與容海恩確認棄選。（王晉璇攝）

10月25日，新民黨舉行記者會，公布第八屆立法會參選名單，黨主席葉劉淑儀（右二）及另外兩名現屆議員黎棟國（左二）與容海恩（左一）確認棄選。（王晉璇攝）

李梓敬獲葉劉打救「起死回生」 再戰新界東北

一度傳出「無得留低」的李梓敬，將爭取連任新界東北立法會議員。其對手包括爭取連任的民建聯主席陳克勤、及工聯會沙田南區議員古偉冰。

10月15日，新民黨新界東北立法會議員李梓敬回應連任問題。（何夏怡攝）

甘文鋒、陳志豪出戰新界西北、新界東南

其餘5個出戰的地區直選的新民黨成員，包括新民黨屯門地區委員會界別議員甘文鋒，他將會出戰涵蓋屯門、元朗東南部的新界西北選區，對手包括競逐連任的民建聯副主席周浩鼎、由選委界「轉場」的工聯會現屆議員陸頌雄。該區另一現任議員田北辰己棄選，擬交棒給其議員助理莊豪鋒。

甘文鋒從政十年，2015年於屯門區議會富新選區以得票過半的姿態，2,493高票力壓另外5名對手當選，向來被視為明日之星。

新民黨屯門地區委員會界別議員甘文鋒。

將軍澳北區議員陳志豪。

至於將軍澳北區議員陳志豪，將出戰所屬的新界東南地區直選。他在2023年區議會選舉以10,952票當選，比民建聯對手温啟明多126票。

新界東南兩名現任議員均不會競逐連任，陳志豪的的競爭對手包括專業動力的方國珊、民建聯秘書長葉傲冬及工聯會李貞儀。

港島東、新界西南、新界北點將 硬撼工聯會、民建聯

新民黨在2021年派廖添誠參選港島東但落敗，廖添誠後來加入政府，出任創新科技及工業局局長政治助理。今年選舉，新民黨將改由郭浩景出戰港島東，他是東區區議會委任議員。他的競爭對手包括競逐連任的工聯會會長吳秋北、民建聯兩名女將李清霞與植潔玲，以及自由黨的阮建中。

荃灣區委任議員張文嘉則參選新界西南立法會議員，她的唯一辦事處在馬灣大街，新界西南選區包括葵青及荃灣，已報名的參選人包括競逐連任的工聯會議員陳穎欣，以及民建聯兩名女將郭芙蓉與盧婉婷。

沙田區議員廖子聰則將出戰新界北選區。該區兩名現任議員——民建聯劉國勳與香港新方向張欣宇均已棄說。民建聯將由區議員姚銘接棒，工聯會則派曾勁松出戰。

何敬康。（黃浩謙攝）

何敬康擬爭取連任選委界

今屆立法會選委界有4名新民黨成員，隨着黎棟國與容海恩棄選、陳家珮轉「跑道」，2022年在選委界補選勝出的何敬康將會孤軍作戰。何敬康較為人熟悉的事迹是去年跟進多宗體育總會的投訴，包括天才小泳手無緣參、健力運動員指控總會涉扣起資助、舉重健力總會主席致辭風波，曾就體育總會治理提出意見。

到今年，何敬康較關注交通政策，包括如心酒店車禍引發的收緊高齡司機體檢安排、網約車發牌、中介疑偽造文件申請「港澳車牌」等。

