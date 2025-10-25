立法會選舉｜今日多4人報名選委界　其中3人爭取連任

【立法會選舉2025】立法會選舉提名期踏入第二日，今早（25日）有4人到政府總部交表競選選委界議席，分別是工聯會理事長黃國、民建聯陳恒鑌、陳仲尼、洪錦鉉。前三位是現屆議員。



立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析

黃國爭取連任 促對接國家發展戰略

工聯會理事長黃國在工聯會前會長林淑儀陪同下，到政府總部交表，爭取連任選委界議員。黃國指一直與選委溝通，大家雖有不同工作，但其他方向大家有共識，例如打擊黑工都是通過溝通互相理解。

他的參選政綱包括堅定維護國家安全、加強愛國主義教育；促進對接國家發展戰略，積極參與國家「十五五」規劃；促進「產業、教育、人才」政策相配合；持續推動大灣區醫療、安老、就業、教育等。

左起：陳仲尼、陳恒鑌、洪錦鉉（馮子健攝）

陳恒鑌戰選委界 稱「轉跑道」不是「轉方向」

民建聯三人在全國人大前常委譚耀宗、前運輸及房屋局局長陳帆、香港工商總會主席江達可、香港浙江省同鄉會聯合會會長詹洪良陪同下報名。

現任新界東南選區的陳恒鑌「轉跑道」報名選委會界別，他指地區工作多年希望未來在選委界與選委協作，把握機會創未來，稱新能源發展很多機遇。他強調，「轉跑道」不是「轉方向」，而是希望有更大平台。他及後亦表示，已經擔任三屆直選議員，期間都有很多跨平台協作。

民建聯三人今日報名參選選委界（馮子健攝）

陳仲尼倡優化融資機制 洪錦鉉關注同鄉社團運作

爭取在選委界連任的陳仲尼指，過去四年在議會監察政府，提出不少倡議。如果當選，未來四年希望專注提振經濟、激活發展動能，促優化融資制度、打造專上教育樞紐、推動開發更多新航點、為同鄉社團爭取資源。

至於觀塘區議員洪錦鉉參選選委界，他指已在社區服務二十年，希望為香港市民竭盡所能，在銀髮經濟層面多參與、為中小企支持更多措施，亦關注關注內地企業來港，同時關心同鄉社團。

陳帆被問及作為前局長為何特意為民建聯站台。他表示，選舉是市民關心的事，過去一段時間與陳恒鑌在交通事務有合作、與陳仲尼在機管局很多場合會面。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱。