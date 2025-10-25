立法會選舉 ｜早前深夜發千字文決定參選　何君堯今日官宣

【立法會選舉2025】現任選委界立法會議員何君堯在社交平台總結他本屆立法會工作，在未來展望方面，他表示會繼續前進，為民服務，決定參加第八屆立法會選舉。



立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析

何君堯宣佈參選（何君堯Facebook）

今日正式公佈爭取連任選委界議員

何君堯今日（25日）在社交平台表示，正式宣布參加2025年香港特別行政區立法會選舉委員會界別選舉。他表示一直秉持「敢言實幹、愛國愛港、服務大局」的宗旨，堅守「是其是，非其非」的原則。

督促政府嚴守基本法107條

他的政綱包括全力推動國家安全教育體系建設；持續推動兩地法律制度銜接；帶領香港青年與專業人士走向國際舞台，講好中國、香港故事；支持特區政府推動香港成為世界黃金交易中心及北部都會區發展；望政府重組架構，減省冗員；督促政府嚴守基本法107條，開濶稅基，增源引流。

