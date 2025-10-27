郭黃穎琦履新物流署長替陳嘉信　回應冒牌水：與同事一起化危為機

前行政長官私人秘書郭黃穎琦獲調任物流服務署長，接替已於9月19日展開退休前休假的陳嘉信。郭黃穎琦今日（27日）履新，抵達北角政府合署時向傳媒發表簡單感言，形容物流署為專業部門，指以往在不同崗位也有與其合作。對於政府購入冒牌飲用水風波，她指每個機構在發展過程中也會遇上挑戰，問題在於如何應對及改善工作，她表示樂意與新同事一起化危為機。



新物流署署長郭黃穎琦今日（27日）履新。（廖雁雄攝）

政府購入冒牌飲用水風波發生後，物流署前署長陳嘉信上月19日展開退休前休假，政府早前公布前行政長官私人秘書郭黃穎琦獲調任物流署長。今日履新的郭黃穎琦早上抵達北角政府合署時向傳媒發表簡單感言，形容物流署為專業部門，指以往在不同崗位也有與其合作。對於採購冒牌飲用水風波，她則指每個機構在發展過程中也會遇上挑戰，問題在於如何應對及改善工作。

她指，樂意與新同事一起化危為機，履新後首要工作是與同事溝通，了解部門運作。她亦表示期待與新同事合作，期望建立愉快的工作環境。

就政府採購冒牌飲用水風波，政府早前公開審計署就審查採購樽裝飲用水招標過程所提交的管理建議書，當中指出事件涉及人為疏漏情況。財經事務及庫務局長許正宇表示，已委任首長級甲一級政務官劉焱就事件開始紀律調查，有需要會約見涉事人士作陳述，目標在今年底完成調查。

被問及調查是否會包括陳嘉信，許正宇說，無論有關人員是否已退休、是否在職，都會包括在調查內。