施政報告｜啟動「部門責任制」查物流署？李家超：本已有小組跟進

行政長官李家超今日（17日）發表任內第四份《施政報告》，披露「部門首長責任制」細節，最嚴重後果可以扣薪、革職等。李家超下午出席記者會時說，要提升政府效率，就要加強管理公務員，就如「將軍管好士兵」，機制對優秀公務員更公道，直言擔憂官員責任制者不配做首長，並應感到羞恥。



被問到會否擔心高官責任制變卸責制，李家超指「不是一個人說的算」，特首、司局長可以啟動調查機制。而冒牌水事件已有專責小組處理，不會另找小組跟進。他又首度談及去年炒兩名局長林世雄及楊潤雄的原因：「過去有問責官員，因為我對佢唔滿意，或者有更好嘅，我換咗啲政治問責官員。」至於會否再換司局長，李家超表示滿意問責官員表現。



2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，下午舉行記者會解說政策。（鄭子峰攝）

改革部署發展方向更清晰

記者會上，李家超先發言介紹《施政報告》，他說施政報告政策重視策略部署，重提自己過去三年來積極改革，不斷以改革求變為重心，凝聚共識讓社會有共識，否則無人認同做不到，經過三年他認為有堅實基礎。他指除了短中期針對社會認同方向外，都重視長遠規劃及系統佈局，通過改革部署發展方向會更清晰，今次是改革加部署，更全面，兩個主軸都重視就是發展經濟、改善民生。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》

他指，改革最終目的是改善民生，現時有條件做深做廣，施政最終目的是市民福祉。他指，覺得這個時候發揮優勢很重要，很多東西是新的，例如世界貿易秩序重塑，經過過去三年亂到治有穩定基礎，政府很支持他的施政理念、很團結、精力集中，要不斷用香港優勢。他指，社會要共同創造價值，做更好的未來，所以施政報告壓軸是談民生。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》

政府面對財政壓力 民生工程要定優次

李家超表示，民生是施政初心，不過政府面對財政壓力，儲備較以前少，做民生工程要定下優次，形容社福、醫療、教育政策做得對，加大資源是應該的。他指，三個範疇用了經常開支60%，每個局平分資源應該有不夠8%，十五個局其實不平分，但都覺得重要，長遠而言對所有人有影響。社福方面，他指如何平分資源是經常要思考的問題。他認為社福、醫療、教育三個範疇跟民生關係密切，上任之後不斷增加資源，已經較上任後增加20%，約560億元。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》

公營房屋供應量較上任時增加80%

李家超指，上任後房屋是重中之重，公營房屋未來五年供應量18.9萬，數目未必有概念，其實是較上任增加80%，多謝同事在崗位努力，令供應改變了頭輕尾重。以前可能是三七比，現時原則上頭重尾輕。公屋輪候時間已經少了1年。

另一方面是大量增加居屋供應，未來五年會增加一半。他指，居屋增加很重要，大家買到居屋機會都會增加，十年後買私人房屋又升呢。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》

醫療方面，白內障手術流程可以提速提效，李家超指可以加快10%至20%；外科手術輪候時間縮短10%，約10周。基層醫療方面，他指用家增加，目標是十八區都有康健中心，加入乙型肝炎篩查，或轉介服務等。癌症方面，他指會加大力度改善醫療服務。中醫藥方面，他指會大力發展，中醫院有專科。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》

李家超：大力打擊黑工

勞工方面，他指2023年研究輸入勞工計劃，當時香港勞動人口因為老齡化等原因，2023年時的勞動力較高峰時期少19萬人，特別是60歲以下人士，當年勞工職位短缺81500個。他指，現時有些行業缺人，但部分行業未必缺人，針對樓面及初級廚師方面有加強防濫用措施，因為這兩個工種佔了外勞大部分，同時要大力打擊黑工。

精準扶貧方面，李家超形容政府做到成績，如社區客廳等。支援長者措施亦加碼，又鼓勵生育，增加托兒輔助名額。食肆發牌方面他指會不斷優化，希望戶外發牌制度加快。至於放寬食肆牌照讓寵物狗進入餐廳，細節由食環署研究。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》

李家超首談炒「雙雄」局長原因：我對佢唔滿意、我換咗

他表示上任後不斷加強治理，建立以結果為目標的政府，有全動員機制。設立部門首長責任制方面，他指要提升政府效率，要令公務員強化管理，要管部門首長、首長管轄下會有效，就如「將軍管好士兵」。他指部門首長責任制是管執行部門，講好政治問責與行政問責關係，制定政策是局長，常秘協助局長制定。

過去有問責官員，因為我對佢唔滿意，或者有更好嘅，我換咗啲政治問責官員。 行政長官李家超

他強調，公務員現有制度都有行政問責，部門首長一向有責任要負，過去都有首長因為部分原因被處理，今次是系統化。經新機制調查後，由行政及紀律處分，可以革職。他又稱，評核機制可以令人更明白，如何幫助或懲處公務員。

特首李家超在9月17日發表新一份施政報告前夕的行政會議前記者會，展示新一份施政報告沿用綠色封面，他說，今次以「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」為題。（黃寶瑩攝）

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》

教育方面，他指香港很有優勢，可以將大學教育推動成國際樞紐，最近一年多成績有目共睹，本地學生交流都多了、視野廣闊了。文體旅方面，他指香港的藝術品交易中心地位已經是世界第三大，有優勢。而遊艇經濟方面，他指已經拆牆鬆綁，但強調海上安全重要，對此有信心。

他總結指，香港有很好的優勢，包括國家、國際優勢，同時享有但有時忽略了，外國經濟體都羨慕香港，一帶一路機遇無限，營商環境世界前列，內聯外通幫助國際市場進入內地。他指，施政報告策略及行動令香港更觸目，要爭取國際機構落戶香港，特別是亞洲基礎設施投資銀行，吉隆坡有經貿辦希望今年正式開幕。此外，他指與團隊除了今日之外都會一直解釋政策，會努力落實施政報告理念。

特首李家超在9月17日發表新一份施政報告前夕的行政會議前記者會，展示新一份施政報告沿用綠色封面，他說，今次以「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」為題。（黃寶瑩攝）

不公平的評核機制對優秀公務員不公道

提問環節，有記者關注部門首長責任制是否與公務員評核機制架床疊屋，李家超回應指，部門首長責任制和公務員評核機制一直存在，但沒有制度化，形容「沒有制度就會產生問題」，例如處理是否公道，失職是否會有後果？

例如發生事，我搵邊個人查呢？遴選升職時，我去決定邊個好呢？ 李家超

他希望這個機制能夠更公道、更清晰，有清晰的分級，「不公平的評核機制對好有心、好優秀的公務員不公道。」

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》

李家超：擔憂官員責任制者 不配做首長、應羞恥

被問到會否擔心責任制令高級公務員及行政主任會離開政府，以及最近物流署署長陳嘉信牽涉的冒牌水事件，他會否受新責任制影響？李家超強調部門首長一直需要為其部門表現負責，只是之前沒有系統性安排，「可能有不確定性，有人可能質疑是否公平」，目前建議是增設系統性安排，清晰制度有利政府士氣。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》

他說，政治問責官員責任是制定政策，公務員是有另一管理規例，至今大致暢順，雖然政府效率位處世界第二，但他對某些情況仍不滿，希望持續改善制度，令制度公平，並且有問責性，「當然可以說是懲罰性」，強調目前制度好，只是間中出現一些問題，需要新的責任制去處理，如果沒有好的制度，可能自己也被問責，希望推動政府更好。

至於新推行的責任制，會否令有些公務員因而離開政府，李家超認為如果他們是這樣想，他們應該離開政府，「如果有官員擔心責任制，他不配做首長，擔心責任制的，應該感到羞恥」，相信公務員加入政府初心是服務市民，不少公務員努力工作，譬如惡劣天氣下、啟德測試賽等，尤其部分人工資較私人市場低。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》

會否再換司局長？李家超：我滿意問責官員表現

被問及今年有三項KPI不達標，若參考前局長楊潤雄去年被炒前夕，曾在施政報告被點名KPI不達標，目前有沒有更換官員的想法？李家超指「問責官員滿意佢哋表現嘅」，今次好多內容由不同司局長提供，亦都好支持他的施政理念，不少開創性想法是司局長想出來。

至於部門首長責任制會否變成高官卸責制，李家超指現時首長都要為部門負責任，公務員都要為自己個人問責，並已列在公務員守則，形容是績效問責。他認為部門首長責任制更可鼓勵士氣，下級人員需要承認自己真真正正的責任，不能推卸責任，形容是照顧廣泛公務員，每人犯錯機會都少了，部門首長會很快介入問題。

高官責任制變卸責制？李家超：不是一個人說的算

李家超指特首、司局長可以啟動調查機制，「不是一個人說的算」，當然是否屬於要調查的事件，都要按照實際情況去判斷。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》

新首長責任制調查冒牌水事件？李家超：已有專責小組處理

被問到部門首長責任制會不會應用於政府買冒牌水事件中，李家超指，就政府飲用水事件，政府已經成立了一個「專責小組」處理，不會再叫一個新組去檢視，重申政府「一直都有問責制，不是沒有制度就不需要負責任。」

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》

望助媒體開拓商業市場 不會干預媒體運作

《施政報告》提及，會協助本地傳媒發展香港以外的網絡，李家超指得香港媒體優秀，很值得發揚光大。他強調，傳媒在營運方面應對不同的壓力，希望能幫媒體開拓商業市場。此外，拓展香港媒體網絡更能團結一齊，說好香港故事。

被問及如何協助本地媒體說好香港故事，如何不會令人覺得本地媒體成政府喉舌？他指本地媒體很專業，希望幫媒體擴大市場，提供機會。他認為做法正確，媒體有自己的網絡，可通過網絡講好香港故事，又稱看到媒體業面對很多不同挑戰，這只是提供協助的一部分，想為本地傳媒拓展新營商機會，不會干預媒體運作。他希望媒體知道政府會幫助不同的界別，希望與專業記者建立關係以及與機構溝通。

特首李家超在9月17日發表新一份施政報告前夕的行政會議前記者會，展示新一份施政報告沿用綠色封面，他說，今次以「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」為題。（黃寶瑩攝）

東盟有意與香港發展

李家超以追老婆為例：她沒興趣，我不可能追到她

對於北都產業發展和拓展中東新興市場，李家超強調北都的產業發展很重要，「我很認真開創了產業政策，要改變香港整個發展方向」。他認為，現在引進高增值新興行業，對香港的經濟發展有最大貢獻。例如，香港在製藥方面很有優勢，特別是試驗成果，因此重點引進製藥企業。此外，香港應該跟內地優勢互補，香港的優勢是國際化，可以在產品轉化和出海平台上起到重要作用。

他表示，香港未來會加大與東盟合作的力度，但需要雙方都有意向，「就好像以前追太太我的時候，如果她沒興趣，我不可能追到她，現在東盟和香港正是雙向有興趣」。

特首李家超在9月17日發表新一份施政報告前夕的行政會議前記者會，展示新一份施政報告沿用綠色封面，他說，今次以「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」為題。（黃寶瑩攝）

引入美國人工智能工具？李家超：歡迎任何公司來港落戶

至於會否引入美國公司發布的人工智能工具，李家超指香港是一個開放性社會和港口，歡迎任何公司來香港落戶。他強調發展人工智能的重要性，例如透過人工智能點算一個海域的船隻數量，效率比人手高很多。他續指，人工智能未來將不止是工具和產業，而是會跟生活各方面融合，「所以必須要用人工智能」。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》。（廖雁雄攝）

如部門出現嚴重問題，或有跡象顯示可能涉及部門首長，將設獨立調查小組負責，由現有的「公務員敍用委員會」擴大職能處理，可邀外部專家參與。後果包括警告、譴責、不獲增薪、降級、扣薪、勒令退休以至革職等。