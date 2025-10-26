冒牌水｜許正宇：物流署處理與常識有距離　或因想「促成」新投標

政府購買冒牌飲用水事件發酵近三個月，審計署上周提交審查報告，指出物流署在事件不同過程中都有不足。財經事務及庫務局長許正宇今日（26日）出席電視節目時，承認事件有疏漏，與社會的「Common Sense」有距離，「大家同我一樣，都有好多疑問」，強調紀律調查會釐清當中的責任，又形容事件「有危有機」，可以令政府日後採購時，有更好的指引。



就物流處職員在處理事件時有可疑，包括容許鑫鼎鑫在提交有錯誤印章的文件後重新補交，而非轉介執法部門，許正宇指，物流署的角色是要推動更多人參與投標，故程序上與坊間或有所不同，不排除職員當時以「促成者」的角度看待事件。



政府早前為港島和部分離島的政府辦公室購買的「鑫樂觀音山」飲用水。（資料圖片／廖雁雄攝）

10月20日，財經事務及庫務局局長許正宇就早前政府飲用水風波見傳媒，公布檢討政府採購機制專責小組提出的先行措施。（資料圖片／廖雁雄攝）

財經事務及庫務局長許正宇今日出席無綫電視節目《講清講楚》時，指今次事件是騙案，而物流署職員在洞察力、警覺性上有落差及不足，承認有疏漏，「始終好多時我哋做嘢都係用common sense，而家發現查出嚟嘅情況同我哋日常理解有距離」；紀律調查會釐清當中的責任，除了針對個人行為，亦會查找機制、部門文化的不足。

審查報告揭露，供應商鑫鼎鑫曾申請更換製造商，但提交的檢測報告被發現造假，但署方在商鑫鼎鑫未提交有效報告時，仍批准合約更改，又鑫鼎鑫提到提交的文件上有公司印章名稱不正確，有明顯的詐騙跡象，但物流署未有轉介執法部門，引來嘩然。許正宇指，物流署有公平競爭的推動者角色，希望更多人積極參與投標工作，投標程序與坊間或有不同，故不排除有同事認為今次事件是「新情況」，「希望新承辦商能夠更容易了解政府程序，所以喺某些方面，更多咁從促成者角度睇呢件事」。

市場研究期縮短 無解答原因 僅稱非投標前設

被問到會否有職員在擔心部門無水可用而「急就章」，許正宇亦不排除可能性，稱事件發生得好「緊急」，「（同事）希望短時間內有一個順利嘅過渡」。但他強調，物流署仍有把關者的角色，必須向公帑負責，故他認為今次事件「有危有機」，「一方面見到問題，同一時間希望更好賦權同事，令佢哋有權力可以用，亦有權力適用、敢用。」

審計報告亦發現，今次採購的市場研究期因「情況趕急」，由平常的一個月縮短至兩周。被問到為何有該情況，許正宇未正面回應，僅指飲用水採購只涉及價格、質素、數量等，有關研究只是為了讓署方更好地掌握市場情況，「唔係複雜嘅事」，並非投標前設，時間長短並非關鍵。

調查對象包括退休人員 如不接受政府查詢視作放棄申述

政府早前宣布委任首長甲一級政務官劉焱，對涉事十多位人員進行紀律調查，而事發時的物流署署長陳嘉信已展開退休前休假。許正宇承認調查對象對包括已退休人員，但強調調查與問責對象不受是否在職而影響，即使已離職人員有權不回應政府查詢，當局仍已有機制處理，會視當事人放棄陳述機會，並依據現有證據繼續推進調查。

許正宇又指，無論涉事人員是違反紀律規定，或是工作表現與其資歷、職位要求存在落差，當局均有相應處理手段，包括口頭或書面警告、影響「跳point」、升遷等。他續指，執法部門早前已介入調查，如在紀律調查中再發現受查人員干犯刑事罪行，政府會將新資料轉交執法部門。