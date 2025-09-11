同性法案被否決｜大律師公會：尊重法庭裁決是體現法治重要一環

立法會否決《同性伴侶關係登記條例草案》，終審法院要求政府確立替代框架的暫緩期將於今年10月27日屆滿。政府不認為會衝擊法治，律政司將研究下一步工作，因為社會未達共識，所以不打算向法院申請延期，未有相關工作時間表。



大律師公會回覆《香港01》查詢時說，尊重法庭的裁決是體現法治重要的一環。今次的草案未能通過，公會相信各持分者，將繼續探討平衡各方面社會利益的未來路向。公會又說相信司法、行政及立法機關理解在《基本法》下，各自的憲制責任。



大律師公會

9月10日，立法會以大比數否決《同性伴侶關係登記條例草案》。

同性法案立法會否決 本屆首度推翻政府法案

立法會昨日（10日）恢復二讀《同性伴侶關係登記條例草案》，出席87名議員中只有14票贊成，71票反對，以及1票棄權，最終否決法案，是本屆議會運作近四年以來，首次否決政府法案。

特區政府今年7月提出立法框架，內容涵蓋同性伴侶關係登記辦事處的設立、同性伴侶關係的登記條件、申請和撤銷登記的方式，以及與登記機制相關的罪行及罰則。但方案自曝光以來，立法會內反對聲音強烈，各大政黨只有新民黨主席葉劉淑儀清晰表明支持，其餘均持反對立場，今日投票結果與此一致。

2025年9月10日，立法會否決同性伴侶登記條例草案。提出司法覆核獲得部份終極勝訴的岑子杰，到立法會旁聽。（路透社）

71議員投反對票 1人棄權 14票支持

政府提出訂立同性伴侶關係登記條例，源於「彩虹行動」成員岑子杰在2018年入稟高等法院，就香港拒絕承認海外同性婚姻提出司法覆核，終審法院在2023年10月裁定，港府不承認海外婚姻不違反《基本法》，但根據《香港人權法案條例》第14條所規定的私生活保護權，特區政府需履行積極義務，為同性伴侶提供替代框架以給予他們適當權利。

共有32名議員在草案恢復二讀時發言，其中葉劉淑儀與新民黨議員容海恩、何敬康與黎棟國，建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓，以及多名身兼行政會議成員的議員，包括商界（二）廖長江、民建聯主席陳克勤、自由黨黨魁張宇人表明支持。選委界江玉歡表示投棄權票，其餘多明確表示反對。

政府不認為立法會否決《同性伴侶關係登記條例草案》會衝擊法治，律政司將研究下一步工作。（資料圖片）

最終，在席87名議員中，只有14名議員投支持票，包括6名新民黨成員葉劉淑儀、黎棟國、容海恩、李梓敬、陳家珮與何敬康，行會成員林健鋒、廖長江、陳健波、劉業強、陳克勤、張宇人，以及謝偉銓與選委界謝偉俊。

選委界江玉歡成為唯一投棄權票的議員。立法會主席梁君彥按慣例沒有投票，其餘71名議員均投反對票。兩名缺席議員分別為李慧琼與同為行會成員的吳秋北，前者目前身處北京出席人大常委會會議。