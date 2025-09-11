同性伴侶替代框架｜岑子杰冀政府盡快填補法治漏洞　以達終院判決

立法會昨日（10日）恢復二讀《同性伴侶關係登記條例草案》，最終以14票贊成、71票反對，以及一票棄權，否決法案。就挑戰同性婚姻部份終極勝訴的岑子杰亦有到場旁聽，他今日（11日）在電台節目中指，如大眾在同志議題上仍有爭議，現階段未適合推出法案亦無可奈何，但因終審法院裁定政府需制定替代框架，希望政府會盡快填補法治漏洞，令人相信香港法治仍超前國際社會。



9月10日，立法會以大比數否決《同性伴侶關係登記條例草案》。

岑子杰在商台節目《在晴朗的一天》中表示，如大眾對同志仍有爭議，現階段未適合推出法案亦無辦法，如政改方案，「廿三條」立法亦都拖過一段時間，但最終亦要解決，希望政府能令人相信香港法治仍然超前國際社會。

他又指，每次立法會討論有關方案時，也有去旁聽，「每次都覺得辛苦，基本邏輯好混亂」；有關方案並不是要令同性婚姻合法化，只是令同志伴侶可有平等權利，形容是「仿鮑魚」，不是「真鮑魚」，但立法會議員卻認為「今日食仿飽，聽日就食真飽」，今日通過法案，明日便會合法化同性婚姻，「咁不如唔好食嘢」。

2013年已與丈夫在美國登記結婚的岑子杰，2018年就海外同性婚姻在港未獲認可為由申請司法覆核，是直接挑戰同性配偶的法定認受性。圖為2020年5月29日，他在開庭前見記者。（岑子杰facebook圖片）

岑子杰認為如議員擔心未來會發生的事，可留待未來去否決，而不是今天去否決一個「低度」的替代框架，不可以因未發生的事而去否決今天的法案。他又指，得知結果後心情複雜 ，失望是因為今次方案只是「最低消費」，但亦達不到；複雜是結果屬意料之中。

他續說，以往政府想推行一條法案時，會事前先與各政黨「打招呼」，但今次有不少政黨反對，政府亦繼續推出方案，不禁令人猜測政府是以「被否決」作為目標。但岑子杰強調，立法會絕對有權去否決法案，終審法院亦沒有要求立法會一定要通過法案，而只是裁定政府須為同性伴侶提供替代框架，保障他們的平等核心權利，否則屬違憲。政府應考慮其他方式去保障同志伴侶的權利。

7月23日，政制及內地事務局局長曾國衞回應議會對《同性伴侶關係登記條例草案》反對聲音大。（何夏怡攝/資料圖片）

岑子杰建議政府可推出方案，只讓同性伴侶登記，不需要或不考慮他們在海外是否有民事婚姻關係，這樣便可在不涉婚姻關係下，讓同性伴侶可獲平等權利，亦可免被指衝擊傳統婚姻制度，或家庭倫理。

他續說，最可悲的是在2009年，同志群體與保守人士之間，彼此仍是南轅北轍，但現今雙方都能互相看見，「有一個好好的氣氛」，但方案卻未獲通過，感到可惜。他最後引述立法會議員謝偉俊昨日的發言，指「香港法治一係有，一係冇，要尊重遊戲規則」，希望政府會盡快填補法治漏洞。

9月10日，立法會否決《同性伴侶關係登記條例草案》，投支持票的新民黨議員在該黨主席葉劉淑儀帶領下見記者。（何夏怡攝/資料圖片）

立法會《同性伴侶關係登記條例草案》委員會委員李浩然則在港台節目《千禧年代》表示，立法會否決方案，是針對草案版本而不是反對政府履行法庭頒令。他認為草案易令大眾誤解，因其有不少基礎與同性婚姻相近。

他又認為，今次結果反映香港行政、立法及司法三者仍各司其職，互相尊重。李浩然認為，政府已有履行法庭頒令，未來需繼續積極態度，提交社會能夠接受的方案，並尋求立法會通過。