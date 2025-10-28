被質疑從政言論惹火、學歷未夠資格　張宇人獲中大頒榮譽博士

早前有消息傳出，行政會議成員、自由黨黨魁張宇人有機會獲中大頒授榮譽博士，引起校內部份資深校友嘩然，質疑他從政言論惹火具爭議，如稱「輸入外勞免食肆倒閉」等，又指其不具備足夠學術資歷或對社會和中大有巨大貢獻的成就，難以理解校方的破格安排，擔心會引起社會負面觀感。



香港中文大學今日（28日）發新聞稿，宣布向張宇人頒授榮譽法學博士，並在介紹提到張自2008年起出任中大校董，「一直堅定守護大學理念」，在提升中大作為高等教育與研究機構的領先地位方面貢獻卓著，故向其頒授榮譽法學博士，以表彰他在促進商界與公共政策的合作，及推動飲食業發展方面的貢獻。



張宇人將獲頒榮譽博士頭銜。(資料圖片)

中大將於12月11日舉行第96屆大會榮譽博士頒授學位典禮，頒授榮譽博士學位予5位傑出人士，以表彰他們在公共政策、醫療創新、科學研究及藝術等多個領域的卓越成就。5人分別為張宇人，獲頒榮譽法學博士；Ara Darzi，獲頒榮譽理學博士；演員許冠文，獲頒榮譽社會科學博士；全國港澳研究會顧問劉兆佳，獲頒榮譽社會科學博士；國際著名生物物理化學家謝曉亮，獲頒榮譽理學博士。

中大在介紹提到，張現為行會成員及立法會議員（飲食界功能界別），是立法會資歷最深的議員之一。他亦是香港飲食業聯合總會會長，此前曾擔任東區區議會議員、臨時市政局議員，以及酒牌局成員等多項公職。張議員於2015年獲頒授金紫荊星章（GBS），並於2022年獲頒授大紫荊勳章（GBM），以表揚其長期卓越的公共服務，特別是在新冠疫情期間助力政府及飲食業界共同應對挑戰。

介紹提到，張宇人自2008年起出任中大校董，「一直堅定守護大學理念」，在提升中大作為高等教育與研究機構的領先地位方面貢獻卓著。中大將頒授榮譽法學博士予張議員，以表彰他在促進商界與公共政策的合作，及推動飲食業發展方面的貢獻。

多位諾貝爾獎得主曾獲頒授

中大每年大約11月頒授榮譽博士學位予各領域傑出人士，以表揚他們對社會貢獻及傑出成就。人選名單由中大校董會屬下的「榮譽學位委員會」負責向校董會推薦，委員會由校董會主席查逸超領導，成員包括校長盧煜明、常務副校長潘偉賢等，名單最終亦要獲特首兼校監李家超同意。

現任校董獲榮譽博士學位罕見

有中大前校董早前向《香港01》指，頒授榮譽博士有數個準則類別，一類是世界國際公認的學術權威，另一類是對香港社會有數十年的重大貢獻。而長期為中大服務或捐款的人士亦會獲頒授，例如校董會前主席梁乃鵬、鄭海泉、前校長沈祖堯及劉遵義等。（見另稿）

據知，中大榮譽博士亦有不成文規定，不會向現任校董及教職員頒授。不過，過往也有頒授現任校董成員的個別例子，包括2003年的資深大律師梁定邦，他多年為中大服務，在行政及規劃、法律層面提供意見；2023年獲頒的前金管局總裁陳德霖，他除擔任校董會副主席，亦兼任大學工商管理學院榮譽教授等。

該前校董質疑，張宇人未有足夠學術資歷，對中大未有捐款及重大貢獻，言論經常在社會惹人非議，質疑中大為何破例向其頒授榮譽博士，認為引起社會負面觀感。

張宇人現年75歲，是中大校董會成員，亦身兼行政會議成員等。他曾發表不少惹火言論，包括曾建議最低工資時薪20元，被坊間稱為「廿蚊張」，上月則稱及早輸入外勞可避免食肆倒閉潮 ，同樣遭到不少批評。他過往推動中大校董會改組、「狙擊」前校長段崇智，在中大校政風波期間備受關注。他透過助理表示對獲頒榮譽博士的傳聞不作回覆。