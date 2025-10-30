立法會選舉｜經民聯鄧肇峰捲違約官司否認指控　林素蔚：講大話

立法會選舉前夕加入經民聯出戰直選的區議員鄧肇峰，捲入一宗官司，他擔任董事的顧問公司，被棄選的新界東南立法會議員林素蔚入稟索償71萬元，指公司涉嫌無按時為她報銷款項，令她損失。鄧肇峰今天（30日）報名參選新界東北時回應指，從來未見到林素蔚指控涉及的單據，雙方服務合約前年結束時沒收到負面意見。



林素蔚隨後發聲明回應鄧肇峰，指曾多次就事件主動聯絡鄧肇峰一方溝通，直斥對方「講大話」，有關單據早已交給鄧肇峰的公司，發現對方未跟進後多次詢問是否遺失單據等，但未獲正面回應及合理解釋。



10月30日，經民聯鄧肇峰報名出戰新界東北地區直選。

10月30日，經民聯鄧肇峰報名出戰新界東北地區直選。

經民聯鄧肇峰被林素蔚索償71.7萬元

林素蔚上星期五入稟區域法院，源於曾委託鄧肇峰申報為董事的滙誠方圓諮詢集團有限公司，為她向立法會申請報銷款項，但公司無按時根據《立法會議員申請發還工作開支的指引》交資料申報，令她損失近51萬元，連同要求公司退回約18萬元已收取的顧問費等，合共追討約71.7萬元。

10月30日，經民聯鄧肇峰報名出戰新界東北地區直選。

鄧肇峰：從來未見到林素蔚指控涉及的單據

鄧肇峰今天（30日）報名出戰新界東北地區直選，回應被林素蔚索償的案件。他說從來未見到林素蔚指控涉及的單據，雙方服務合約前年12月結束，當時未收到任何負面意見，至今年初收到申索，6月已透過律師提出反對，之後未有回音，至近日林素蔚入稟，故不會多討論已進入法律程序的案件。

林素蔚（黃浩謙攝）

林素蔚斥鄧肇峰「講大話」 單據早交鄧肇峰公司未處理

林素蔚隨後發聲明回應，指鄧肇峰聲稱其公司糾紛期間與林素蔚一方從未協商，質疑有關指控與事實不符。林素蔚表示，曾多次就事件主動聯絡鄧肇峰一方溝通，直斥對方「講大話」。

林素蔚指有關單據早已交給鄧肇峰的公司，委託其處理，發現對方未跟進後，亦多次詢問對方，包括向對方了解是否遺失單據，但鄧肇峰的公司未作正面回應及合理的解釋。林素蔚指，鄧肇峰及其公司在糾紛發生後，不願意與她溝通，反而多次尋求中間人介入，未有面對問題。

盧偉國（左三）為另一名候選人站台時，被問及黨友鄧肇峰被林素蔚索償的官司。（馮子健攝）

盧偉國：勿將選舉拉落去

盧偉國為另一名候選人站台時，被問及黨友鄧肇峰被林素蔚索償的官司時，盧打斷記者提問後表示「我大約知道你想問乜嘢事件」，認為商業紛爭有商業的解決方式，不要將選舉「拉埋落去」，相信香港選舉有嚴格規則，這一刻不會正面回答其他候選人問題，重申商業紛爭自有商業紛爭解決方法。