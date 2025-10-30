立法會選舉｜李慧琼、李超宇報名　九龍中6人爭兩席

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期踏入第五個工作天，全國人大常委李慧琼今日（10月30日）報名，代表民建聯競逐連任九龍中議席。經民聯九龍城區議員李超宇亦在今日報名參加該區直選。



連同此前已報名競逐連任的楊永杰，以及新參選的工聯會丘燿威與兩名獨立參選人楊諾軒、譚莉儀，九龍中選區已有6名參選人，在10個直選選區中稱冠。



10月30日，立法會議員李慧琼報名競逐連任九龍中議席。（馮子健攝）

李慧琼：冀結合人大常委身份推動香港發展

李慧琼今早在九龍社團聯會理事長徐莉及多名區議員陪同下報名。現場準備模擬投票箱，眾人將印有李慧琼的模擬選票放入模擬票箱。

李慧琼表示，懷着十分激動、感恩的心情報名，口號是「堅守初心、跨越挑戰」。她強調自己在過去二十年推動發展、貼近群眾服務社區，透過服務見到國家好、香港好、社區好。她形容推動政策落地不容易，自言優勢是熟悉議會運作，明白推動政策要與不同持份者溝通達到共識。

作為人大常委，李慧瓖表示會結合立法會工作，自覺在香港融入國家發展大局的進程中，有責任及渠道反映市民心聲。她又說，香港進入由治及興新階段，面對大局博弈、產業結構升級轉型等挑戰，但隨着國家發表「十五五」規劃，向中國式現代化高速發展，香港機遇大於挑戰，要抓緊機遇要與特區共同努力。

九龍中有6人競逐，李慧琼稱，需要推動每一位支持者投票。她表示，距離投票日有一段時間，沒有人有絕對勝算，「如果有人講邊隊已經勝算好高，千祈唔好相信」，呼籲大家繼續出來投票。

10月30日，經民聯區議員李超宇報名參加第八屆立法會九龍中直選。（馮子健攝）

李超宇：若當選會監督政府審慎理財

九龍城區議員李超宇代表經民聯參選，經民聯主席盧偉國、立法會議員梁美芬、吳永嘉、陸瀚民，政協胡劍江為他站台。李超宇表示，參選立法會的目標更好地參加公共事務，服務社會。

他自言有信心作為立法會議員貢獻香港，又指香港不得不變，針對公共事務每一步都要謹慎，如果順利當選會推動政府審慎理財、加強工程及資助管理。他形容公帑要用在改善民生投資未來，例如增加子女教育免稅額、身體檢查免稅額，醫療保險免稅可幫市民節省金錢，長遠亦可減少公共醫療投入的資源。

九龍中暫為一眾直選選區中最多人競爭，而且包括兩名現任議員，被問及預測勝算如何時李超宇稱，參加選舉本身就要充滿信心。經民聯多年服務經驗對選舉有幫助，2023年參加區議會選舉時也有不少對手，良性競爭是好事。