立法會選舉｜學澳門「打卡」谷投票策略？　葉劉：由政府研究方法

立法會選舉12月7日舉行，行政長官李家超發信呼籲所有公務員投票，稱是體現擁護《基本法》、效忠香港特區的宣誓聲明的具體方式。行政會議召集人葉劉淑儀今天（30日）出席競選活動時，被問到應否仿傚澳門谷投票策略，例如要求公務員「打卡」證明投票，葉劉淑儀回應指要由政府決定，「候選人盡量出動群眾出嚟投票，點樣用方法最推動到公務員呢，應該由特區政府自己去研究」，她只是希望有良好氛圍，推動市民投票。



立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析

葉劉：陳家珮就是我港島西的接班人

本身是新民黨港島西立法會議員的葉劉淑儀，早上到海港政府大樓，為下屆立法會接棒報名參選港島西的黨友陳家珮站台。葉劉淑儀形容陳家珮是能創造奇跡的優秀青年，十多年來累積豐富地區經驗、立法和政策研究經驗。

她指立法會有很多市民關心的議題，例如家庭友善、經濟發展、人口政策、寵物和環保等，指很開心交棒給陳家珮，形容「陳家珮就是我港島西的接班人」。

陳家珮：有信心勝任這個崗位

陳家珮表示自己是新民黨創黨黨員，自己的號碼是53號。她指，立法會四年內以新民黨最理性務實的聲音發聲，希望未來能繼續留在立法會，為香港市民發聲。她指香港處於重要關口，既要追趕世界發展，也要保持領先位置。

曾是南區區議員的陳家珮向《香港01》表示港島西選區很大，「很多時候坐船先可以去到」，選區亦有三位現任議員參戰，競爭激烈，但自己四年工作很踏實，地區工作豐富，加上葉太教導，「有信心勝任這個崗位」，並指目前拿到四、五百個市民簽名提名。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱。