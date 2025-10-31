立法會選舉｜紡織製衣界商會兩副會長互撼　進出口界亦現「內鬥」

【立法會選舉2025】第八屆立法會提名期踏入第六個工作日，功能界別今日（10月31日）有多名參選人到政府總部交表。其中被視為來屆立法會主席潛在人選之一的金融界議員陳振英報名競逐連任。經民聯紡織及製衣界議員陳祖恒與競爭對手蕭勁樺先後交表，兩人同為香港紡織商會常務副會長。



立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析

陳祖恒競逐連任 經民聯議員齊站台

身兼香港生產力局主席的陳祖恒爭取連任，全國政協常委林建岳、立法會主席梁君彥、經民聯主席盧偉國、經民聯立法會議員林健鋒、梁美芬、吳永嘉、陸瀚民，以及陳祖恒的哥哥、全國政協陳亨利，齊齊為他站台。

10月31日，紡織及製衣界現任議員陳祖恒報名競逐連任。（馮子健攝）

陳祖恒表示，四年前榮幸得到業界支持當選議員，要繼續思考如何發揮工商專長貢獻國家。他指山，其參選口號是「撐業界、搵生意、創商機」，支持業界設廠做生意，以及為國家「十五五」規劃做好準備。

蕭勁樺選紡織製衣界： 企得出嚟都見到業界支持

紡織及製衣界另一參選人蕭勁樺的口號是「實幹編織未來」。他表示，過去二十五年參與業界經營，深知每一張訂單背後的壓力。他自言既是管理者亦是實幹家，認為政策制定不能犧牲中小企，希望將業界聲音帶入議會。

10月31日，香港紡織商會常務副會長蕭勁樺報名競逐立法會紡織及製衣界議席。（馮子健攝）

香港紡織商會會長楊勳、監事長王庭聰為蕭勁樺站台。對於要面對競逐連任的議員，蕭勁樺稱自己在業內服務多年，對自己有信心，「企得出嚟都見到業界朋友支持我」。

中華出入口商會副秘書長李淑媛與會董鍾奇峰爭議席

功能界別進出口界現任議員英豪不競逐連任，香港中華出入口商會派兩人競逐該界別議席。會長貝鈞奇稱，會積極動員參與投票，相信會公平公正公開選出賢能。他強調，無論哪一位當選，都會為業界服務。

10月31日，香港中華出入口商會副秘書長李淑緩與會董鍾奇峰同時報名，競逐立法會進出口界議席。（馮子健攝）

其中一名參選人是中華出入口商會副秘書長李淑媛。她表示，希望更多機會貢獻國家、服務市民，參選口號是「進出同心、創新同行」。另一候選人、中華出入口商會會董鍾奇峰則稱，希望成為業界橋樑。參選目的就是服務業界，希望大家期待他的表現。

被問及業界面對什麼挑戰，李淑媛提到中美貿易戰，並強調香港要「做好自己」，轉型升級。鍾奇峰亦稱，中美貿易令業界有挑戰，但香港在國家「十五五」規劃下有新機遇，可以成為新型貿易中心。

黃英豪亦有到場支持兩名新參選人，他形容自己今日比較輕鬆，相信兩位年輕專業人士會全力以赴。