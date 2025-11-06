立法會選舉｜161參選人一文看清　90議席全部有競爭

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉的提名期在今日（11月6日）下午5時結束，選舉事務處合共收到161份報名表格，比四年前多7份。現屆立法會89名議員，54人交表再選，當中9人離開原有屆別，轉到新戰場。



90個立法會議席全部有競爭，10個直選分區中，有9個出現5名參選人爭奪該區兩個議席的局面，九龍中更有6人競爭。28功能組別裏面，26個為兩人爭1席，社福界競爭最激烈，有3人參選，勞工界3個議席則有5人競爭。選舉委員會界別合共有50人爭奪40個議席，較四年前少一人。



立法會選舉將於12月7日舉行。



參選人資格須審核 2021年1人被取消

根據2021年選舉改制要求，所有參選人必須的參選資格必須由候選人資格審查委員會審核，以確保其「愛國者」身份。委員會主席為政務司司長陳國基。四年前第七屆立法會的資格審查歷時一周完成，154名參選人當中有一人被取消資格，原因是他屬於《立法會條例》下的訂明公職人員，不符合獲提名的資格。

立法會選舉12月7日舉行。（潘耀昇攝）

11月5-6日｜無人報名 總參選人數161 較四年前多7人

選舉提名期第十及第11個工作天，選舉事務處沒有接收任何新名單，總報名人數維持在161人，較四年前總參選人數多7人。

11月4日｜1人報名 九龍東增至5人爭兩席 避免「掉隊」

選舉提名期第九個工作天共收到1份報名表格，四年前落敗的民思政策研究所（舊稱民主思路）理事陳進雄再度報名參加九龍東直選， 對包括競逐連任的民建聯顏汶羽、工聯會鄧家彪，以及兩名「新丁」梁思韻及民建聯張培剛。

11月3日｜12人報名 江旻憓選旅遊界 姚柏良轉戰選委界

選舉提名期第八個工作天共收到12份報名表格，其中樂善堂總幹事劉愛詩參加九龍西直選，成為該選區第五名參選人，對手包括竸逐連任的梁文廣與鄭泳舜，以及關煒曦、龐朝輝。

11月30日，樂善堂總幹事劉愛詩報名參選立去會選舉九龍西直選。（王晉璇攝）

功能界別最矚目消息是「劍后」江旻憓正式報名參選旅遊界，對手是觀塘區議員馬軼超；建築、測量、都市規劃與圓境界有測量師學會前會長林家輝與建築師學會會長劉文君對壘；城大協理學務副校長張澤松參選教育界，挑戰由選委界轉過來的鄧飛；樹仁大學社工系主任方富輝參選社福界，與社聯總裁陳文宜及民建聯朱麗玲爭奪議席。

旅遊界現任議員姚柏良轉到選委界競爭；廣西社團總會會長文頴怡、城大校董會主席魏明德、警察員佐級協會前主席陳祖光、大律師吳英鵬與測量師學會前會長劉振江亦報名參選。

11月1日｜14人報名 功能界別建測規圓界未開齋

選舉提名基第七個工作天共收到14份報名表格，其中三人參加地區直選，均為民建聯成員，包括九龍西現任議員鄭泳舜、在九龍東競逐連任的顏汶羽及另一九龍東參選人張培剛。

民建聯鄭泳舜今日（1日）於旺角政府合署交表，參選九龍西區直選，立法會前主席曾鈺成到場支持。（林子慰攝）

功能界別新增6個參選人。土木工程處前處長卜國明代表經民聯競逐工程界議席，對手為港大工程學院助理院長霍偉棟；代表中華總商會的商界（第二）功能界別兩人報名，分別為中總副會長、港區人大代表姚祖輝及中總常務會董王紹基。

交通銀行（香港）有限公司財務管理專家葉子建報名參選金融界，挑戰競逐連任的陳振英。中國太平洋人壽保險（香港）有限公司聯席行政總裁林溢東則參選保險界，對手是選委界轉跑道的中國太平（香港）有限公司總經理陳沛良。

選委界新增5參選人，其中陳紹雄競逐連任。立法會前主席范徐麗泰兒子范駿華、西九文化區管理局董事局成員伍婉婷、港區全國人大代表范凱傑及樓家強爭做議會「新丁」。

10月31日｜25人報名 選委界差一人「等額」

選舉提名期第六個工作天共收到25份報名表格，包括4名現任選委界議員，當中林筱魯、陳曼琪與黃錦輝留在該界別爭取連任，陳沛良則轉戰功能組別，競逐現屬陳健波的保險界議席。

選委界另有5名新人參選，分別為培僑中學校長伍煥杰、美麗華集團首席營運總監陳宗彝、香港正思研究院院長陳少波、聯合出版集團副總裁李家駒及工屋聯會總幹事招國偉。

功能組別有兩名現任議員報名爭取連任，其中紡織及製衣界現任議員陳祖恒將面對與其同屬香港紡織商會常務副會長的蕭勁樺挑戰，被視為下屆立法會主席熱門人選之一的陳振英，則爭取連任金融界議席。

將軍澳坑口鄉事委員會主席劉啟康報名，與爭取連任的劉業強競爭鄉議局議席；民建聯陳博智報名參選漁農界，與南區區議員楊上進競爭；勞聯副主席譚金蓮加入勞工界選戰，該界別3個議席目前有5人爭奪，3人來自工聯會，勞聯則有兩人。

經民聯趙式浩報名，在地產及建造界與恒基地產董事黃浩明對壘；現屬立法會主席梁君彥的工業界（第一）議席，有兩名經民聯成員許文俊與黃永威爭奪；恒香老餅家總裁王偉樑在工業界（第二）挑戰經民聯現任議員吳永嘉；進出口界議席由中華出入口商會副秘書長李淑媛與該會會董鍾奇峰競爭。

創業家麥騫譽報名挑戰科技創新界現任議員邱達根；自由黨梁進接棒爭逐現屬該黨黨魁張宇人的飲食界議席，對手為江志恒。

地區直選方面，經民聯龐朝輝與新民黨廖子聰分別報名參選九龍西與新界北。

10月30日｜33人報名 社協總裁、謝瑞麟掌舵人選功能界別

選舉提名期第五個工作天共收到33份報名表，其中8人為現屆議員，其中新民黨陳家珮由選委界轉戰港島西地區直選、民建聯何俊賢由漁農界改到選委界參選。此前已有另外5名議員「轉跑道」，包括工聯會郭偉强（勞工界轉港島西）、梁子穎（勞工界轉選委界）與陸頌雄（選委界轉新界西北），民建聯陳恒鑌（新界西南轉選委界），以及鄧飛（選委界轉教育界）。

民建聯李慧琼報名競逐連任九龍中議席，經民聯「新丁」李超宇。新界北有民建聯北區區議員姚銘與同為北區區議員的新界社團聯會理事長譚鎮國報名，四年前以民建聯、新社聯雙牌頭出選的現任新界北議員劉國勳分別為兩人站台。

經民聯葵青區議員莫綺琪加入新界西南戰團。新界東北則新增經民聯鄧肇峰與民思政策研究所聯合召集人黃頴灝這兩名參選人。九龍東有觀塘區議員、註冊教師梁思韻報名。

功能組別方面，勞聯周小松報名競逐連任勞工界議席，將與3名工聯會代表爭該界別3個席位。南區區議員楊上進參選漁農界。自由黨日前「增補」的參選人陳曉峰，正式加入法律界戰場。放射科醫生梁禮贀參選醫療衞生界，挑戰競逐連任的林哲玄。

社聯總裁陳文宜、恒基地產董事黃浩明與零售管理協會主席、謝瑞麟主席兼行政總裁謝邱安儀，分別參選社會福利界、地產及建造界與批發及零售界， 對手分別為民建聯朱麗玲、經民聯趙式浩與競逐零任的自由黨主席邵家輝。

觀塘區議員馬軼超報名參選旅遊界議席，其潛在對手是奧運劍擊冠軍江旻憓。民建聯張琪騰在商界（三）挑戰爭取連任的嚴剛。香港中資基金業協會會長連少冬成為金融服務界員李惟宏爭取連任的對手。

此外，中通社副總編輯、藝發局成員羅光萍在體育、演藝、文化及出版界報名參選，挑戰競逐連任的霍啟剛。稻苗飲食專業學會主席江志恒參選飲食界。港區人大、政協與全國性團體代表界，則有明匯智庫總監黎達成落場，挑戰現任議員陳勇。

選舉委員會再有四名議員報名競逐連任，包括李浩然、劉智鵬及兩名民建聯議員葛珮帆與陳永光。該界別參選名單再增六個新面孔，包括代表經民聯的油尖旺區議員鄧銘心、律師會前會長蘇紹聰、發展局前政治助理馮英倫、教聯會主席黃錦良、莊士集團「第三代」莊家彬及港區人大代表朱立威，他亦是民建聯成員。

10月28日｜26人報名 央企背景「新丁」出戰直選、航運界

選舉提名期第四個工作天共收到26份報名表，其中8人為現屆議員。

地區直選再增10名參選人，包括分別在新界西北與新界東北競逐連任的周浩鼎（民建聯）與李梓敬。元朗區議員梁明堅加入新界西北戰場，其父為元朗十八鄉鄉紳梁福元。

四年前落敗的全國人大代表及元朗區議員沈豪傑捲土重來，再戰新界北選區。

曾在央企中糧集團任職的譚莉儀參加九龍中直選，該區參選者達到6人，暫為各區之冠。譚莉儀報名後向記者稱已從中糧離職，其提名表申報職業為「機構合規總監」。油尖旺區議員關煒曦成為九龍西選區前個參選「新丁」。

自由黨港島東代表阮建中與港島西代表楊哲安同日正式報名。港島東其中一位民建聯代表植潔鈴及新民黨代表郭浩景也已交表。

功能組別單日新增11名參選人，人數為三個立法會界別之中最多。現任選委界議員鄧飛轉戰教育界；會計界黃俊碩爭取連任，與對手吳錦華同日報名；醫療衞生界林哲玄、商界（三）嚴剛、體演文出界霍啟剛與科技創新界邱達根均已交表競逐連任。

代表香港總商會的商界（一）議席有兩名新人爭奪，分別為醫療集團董事李家聰與經民聯林偉全；航運交通界同樣會出現新面孔，已報名的兩名參選人為香港船東會中國事務總監馮佳培與央企招商局牽頭世界航商大會公司董事長林銘鋒。

選委界增加5名參選人，其中4人為現屆議員，包括民建聯林琳、自由黨李鎮強及無黨派的簡慧敏與陳凱欣。新參選者則為觀塘區議員鄧咏駿。

10月27日｜19人報名 新界東南「師徒」對決

選舉提名期第三個工作天， 共收到19份報名表，其中9人報名參加地區直選，均為「新丁」。 新界東南有三人加入戰團， 包括無黨派張美雄、新民黨陳志豪及工聯會李貞儀。該區此前已有兩人報名， 分別為專業動力方國珊與民建聯葉傲冬，形成至少五人爭奪選區兩個議席局面，方國珊與張美雄更將上演「師徒」對決。

同日報名參加直選的「新丁」還有離鳥區議員黃秋萍（港島西）、工聯會曾勁聰（新界北）、實政圓桌莊豪鋒（新界西北）、新民黨甘文鋒（新界西北）、新民黨張文嘉（新界西南）、工聯會古偉冰（新界東北）。

分區直選共有20個議席，每區兩席連同已在不同政黨名單但未報名人選計算，港島東、港島西、九龍中、新界東南與新界西南均已有5人參選，九龍東、新界西北與新界東北各有4人、新界北3人，九龍西兩名競逐連任的現屆議員則暫時未有對手。

功能組別再有5人報名，包括競逐連任的鄉議局劉業強、工業界（二）吳永嘉、人大政協界陳勇。工聯會李廣宇與民建聯朱麗玲分別參選勞工界與社會福利界。

選舉委員會界別新增5參選人，其中新民黨何敬康競逐連任、工聯會梁子穎由功能界別勞工界「轉跑道」出選。3名新人包括工聯會副會長曾志文、中小型企業聯合會會長郭志華及醫健企業高層柯家洋。

10月25日｜8人報名3新面孔 何君堯競逐連任

提名期第二日，因適逢周六，選舉事務處只在早上開放，合共接獲8份提名表格。民建聯其中三名選委界參選人陳恒鑌、陳仲尼與洪錦鉉，在譚耀宗等黨內元老陪同下到政府總部遞表，陳恒鑌與陳仲尼為現屆議員，洪錦鉉則為首次參選。

左起：陳仲尼、陳恒鑌、洪錦鉉（馮子健攝）

工聯會理事長黃國及副會長馬光如亦報名參加選委界選舉，黃國競逐連任，馬光如則為首次參選；工聯會現任勞工界議員郭偉强亦已交表，他將轉戰港島西地區直選；另一工聯會成員林偉江首次參選，交表競逐勞工界議席。

另外，無黨派議員何君堯已報名競逐連任選委界議席。

林淑儀（左）和黃國（右）（馮子健攝）

10月24日｜首日收23表格 新界東南葉傲冬硬撼方國珊

第八屆立法會選舉提名期在10月24日開始，選舉事務處公布首天共收到23份表格。已公布名單的三個老牌政黨民建聯、工聯會及自由黨的「一把手」陳克勤（新界西北）、吳秋北（港島東）及邵家輝（批發及零售界）均報名競逐連任原有議席。

工聯會今屆派出9人參加地區直選，多名現任議員趕在提名期首天報名，包括競逐原議席的陳穎欣（新界西南）、鄧家彪（九龍東）及轉換跑道的陸頌雄（新界西北）。

民建聯多達13人出戰直選，其中競逐原議席的副主席陳學鋒（港島西）及該黨在港島東兩名參選人之一的李青霞已報名；該黨秘書長葉傲冬「空降」新界東南，與第六次參加立法會選舉的競爭對手、西貢區議員方國珊在同一天報名。

九龍中已有3人遞交提名，包括競逐連任的楊永杰、工聯會代表丘燿誠及黃大仙區議員楊諾軒；九龍西其中一名現任議員梁文廣亦已報名； 新界西南兩名民建聯參選人郭芙蓉與盧婉婷亦已交表。

功能組別方面，金融服務界現任議員李惟宏已報名。勞工界3名工聯會參選者均為首次參選，其中蘇柏燦率先交表；法律界則有曾兩度參選區議會失敗的李穎彰「搶頭彩」。

選委界首日交表的4名參選人均為競逐連任，包括經民聯梁美芬、勞聯林振昇以及無黨派的吳傑莊與管浩鳴。

10月23日，特區政府與選舉管理委員會舉行2025年立法會換屆選舉啟動禮。新一屆立法會選舉提名期將由明日（10月24日）開始，11月6日結束；12月7日舉行投票。（鄭子峰攝）

三大政黨搶閘公布名單 4現屆議員表態爭連任

提名期未正式開始，已有三個主要政黨公布參選名單。議會最大政黨民建聯將派出26人參選，其中13人參加地區直選；工聯會派出16人，現屆立法會7名議員全部有得「留低」；自由黨將有5人參選。

另外至少四名現屆議員，包括選委界管浩鳴、九龍中楊永杰、九龍西梁文廣、科技創新界邱達根已表態競逐連任，實政圓桌地區幹事莊豪鋒則將代替其召集人田北辰，在新界西北出選。

工聯會派16人出戰 所有議員爭連任無須「交人頭」

工聯會派16人出戰，較上屆9人多，包括全數7名現任議員，都會爭取連任，只是當中4人要「轉跑道」。換言之，有別於其他政黨盛傳要「交人頭」換人的做法。梁子穎由勞工界轉戰選委界；同樣勞工界的郭偉强轉戰港島西，他曾是香港島立法會議員；陸頌雄由選委界轉戰新界西北直選，選區包括他曾服務的元朗。

自由黨5人出選棄航運交通界 張宇人：難講點解

自由黨公布立法會選舉參選名單，黨主席邵家輝、副主席李鎮強分別競逐連任批發及零售界和選委界議員，飲食界張宇人交棒予梁進。地區直選方面，港島東派東區區議員阮建中競逐、港島西派曾任教育局政治助理的現任中西區區議員楊哲安搶灘。

自由黨公佈參選名單。（鄭子峰攝）

民建聯敲定26人出戰 3選區「內鬨」 5現任議員出局

建制大黨民建聯主席陳克勤公布選舉部署。一如《香港01》此前報道，民建聯將派出26人參選，其中13人參加地區直選、5人參加功能界別選舉、8人參加選委界選舉，當中包括14名爭取連任的現任議員。

選舉事務處更新《2025年立法會換屆選舉》政府專頁，透露選舉宣傳口號：「投入選舉 共創未來」。

選功能界別需是該界別登記選民或有密切關係

功能界別方面，有12個組別接受非中國公民或擁有外國居留權的香港永久性居民遞交提名，包括：法律界；會計界；工程界；建築、測量、都市規劃及園境界；地產及建造界；旅遊界；商界（第一）；工業界（第一）；金融界；金融服務界；進出口界，以及保險界。

功能界別選舉的獲提名人士必須是有關功能界別的已登記選民，或與有關功能界別有密切聯繫。

功能界別選舉的每位獲提名人士必須得到最少10名但不多於20名有關功能界別的已登記選民簽署同意提名，而每名選民可簽署提名人士參選的提名表格最高數目，不得超逾有關功能界別的席位數目。功能界別選舉的每位獲提名人士亦必須同時得到最少10名但不多於20名選舉委員會委員簽署同意提名，當中須包括選舉委員會五個界別中的每個界別不少於2名但不多於4名委員的提名。

立法會共設90個議席，包括20席地區直選、30個功能組別席位及40個選舉委員會界別席位。（馮子健攝）

地區直選20席 需獲100名該區市民提名 10名選委提名

地方選區每位獲提名人士必須得到最少100名但不多於200名有關選區的已登記選民簽署同意提名，且必須同時得到最少10名但不多於20名選委簽署同意提名，當中須包括選委會5個界別中的每個界別不少於兩名但不多於4名委員的提名。

立法會。（直播截圖）

選委界需10名選委提名 獲提名人不需是選委會委員

至於選舉委員會界別選舉方面，每位獲提名人士必須得到最少10名但不多於20名選舉委員會委員簽署同意提名，當中須包括選舉委員會5個界別中的每個界別不少於2名但不多於4名委員的提名。每名選舉委員會委員只可就選舉委員會界別選舉簽署一份提名表格。選舉委員會界別選舉，獲提名人士無須為選舉委員會委員。

提名表格可於辦公時間內（周一至周五上午9時至下午5時、周六上午9時至中午12時，在選舉事務處兩個辦事處或有關的選舉主任辦事處索取，亦可於各區民政事務處索取，或於選舉網站下載。