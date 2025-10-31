立法會選舉｜培僑中學校長出戰選委界　美麗華「百萬KOL」亦報名

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期踏入第六個工作天，選舉委員會界別再有新面孔參選。培僑中學校長伍煥杰今日（10月31日）到政府總部交表參選，該校校監、立法會前主席曾鈺成到場支持。自稱「百萬KOL」的美麗華集團首席營運總監陳陳宗彝亦報名。



現任選委界議員黃錦輝、陳曼琪、林筱魯也在今日報名競逐連任。



10月31日，培僑中學校長伍煥杰報名競逐立法會選委屆議席，該校校監曾鈺成到場支持。（馮子健攝）

培僑中學是香港傳統愛國學校之一，國家主席習近平曾在2023年回信該校學生，勉勵他們「厚植家國情懷，早成棟樑之才」。伍煥杰本身亦是培僑校友，他表示，人生中經歷不同變化，有幸得到校董會賞識，成為培僑中學第八任校長，希望可在更多崗位為祖國貢獻力量，為中華民族偉大復興做貢獻。

伍煥杰：立法會應有更多敎育界代表

被問及為何不參選教育界，伍煥杰稱，立法會應該有更多教育界代表，自己亦關注年輕人在教育方面的發展，希望可以綜合角色出選。他又表示，可以出選並受到關注，已經是自己的優勝之處，期望大家多多支持。

曾鈺成表示，伍煥杰非常關心國家大事，也熱心服務社會，在多個方面到認同，選委會很多人都知道他的成就。

美麗華集團首席營運總監陳宗彝在今日下午報名參加選委會界別，他形容自己很多網上視頻瀏覽量過百萬，是「百萬KOL」。他透露自己共得20個提名票，參選是希望憑藉自己管治大公司的經驗，運用專業知識改變香港。

10月31日，美麗華集團首席營運總監陳宗彝報名參加立法會選委會界別選舉。（馮子健攝）

他表示，中國在未來十年會成為全球最大經濟體，而中美激烈博弈亦可為香港帶來機遇。他認為未來十年可成為香港發展的黃金十年，否則若上海金融中心地位壯大，香港會失去唯一獨特性。

他提出一系列建議，除了做好總部經濟與發揮八大中心角色，他還認為香港要做聯合國亞洲分部。而香港在這方面比新加坡優勢之處，在於中國有足夠軍事力量保護。

10月31日，立法會選委界議員黃錦輝報名競逐連任。（馮子健攝）

黃錦輝爭連任 冀推動AI研究應用

香港中文大學工程學院副院長黃錦輝報名競逐連任選委界議席。他形容自己在任教過程中接觸不少人，一直爭取用自己的知識與網絡幫助社會。黃錦輝的競選口號是「AI賦能創科前行」，他表示，在人工智能方面做了不少研究，相信可透過立法會這個平台推動對科技政策的倡議。勝算方面，黃錦輝表示會盡力而為，強諣政府過往吸納他不少意見。

港區全國人大代表胡曉明、已放棄連任立法會選委界議席的全國政協蘇長荣為黃錦輝站台。蘇長榮表示，與黃錦輝是多年朋友，認為他在立法會可充分發揮作用。

10月31日，港區人大代表陳曼琪報名競逐連任立法會選委界議員。（馮子健攝）

陳曼琪稱要發揮巾幗力量拼經濟 林筱魯放眼北都發展

港區人大代表陳曼琪亦報名競逐連任選委界議員，全國人大基本法委員會前副主任譚惠珠、港區婦聯代表聯誼會會長陸海以及陳曼琪的丈夫為她站台。陳曼琪表示，政綱有十大範疇，從經濟到民生，重點包括支持特區依法施政、發揮巾幗力量拼經濟謀發展，建設良好家庭家教、保護弱勢兒童，發揮香港內聯外通優勢，維護國家安全深化愛國主義教育等。

她又表示，要激活本地經濟消費市場，推動銀髮經濟寵物經濟，堅守異性婚姻制度，提升司法機構審案效率等。被問及勝算時，她表示懷着服務市民初心，過去爭取了不少實績，今日當自己是新人，會全力以赴。

10月31日，選委界立法會議員林筱魯報名競逐連任。（馮子健攝）

另一現任選委界議員林筱魯在今日下午宣布爭取連任。他交表時表示，選委界議席服務全港，不可以忽略市民感受。他又指出，北部都會區是香港的發展引擎，北都要靠產業與新經濟推動，不能單單做好基建，需要建立競爭力才有成果。