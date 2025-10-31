立法會選舉｜投票放「感謝假」？　多個商會響應　倡發心意卡認證

【立法會選舉2025】立法會選舉將於12月7日舉行，行政長官李家超上周在選舉啟動禮上強力呼籲社會各界，包括機構、企業、組織和團體鼓勵員工積極投票，連日來有多個公私營機構發新聞稿，表明會為員工提供便利，方便他們投票。全國政協常委林建岳亦發起「感謝假」倡議，呼籲商會、企業在投票日當天為天投票的員工提供半天假期，他表示，有關倡議已獲得多個商會、機構、政團與企業響應。



立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析

林建岳倡議：顯示各界對選舉重視 為良政善治作貢獻

林建岳聯同由其擔任監事會主席的工商專業界政團經民聯，呼籲商會與企業為12月7日當天投票的員工提供半天假期，員工只要憑投票時獲得的「心意謝卡」即可獲半天「感謝假」。

10月23日，特區政府與選舉管理委員會舉行2025年立法會換屆選舉啟動禮。新一屆立法會選舉提名期將由明日（10月24日）開始，11月6日結束；12月7日舉行投票。（鄭子峰攝）

林建岳表示，今次立法會選舉事關「愛國者治港」更好落實和香港未來更好發展，是香港社會的一件大事，關係到廣大市民切身利益，設立「感謝假」不但為參與投票的員工提供支持和鼓勵，更顯示香港各界對於立法會選舉的重視，為香港的良政善治、由治及興作出貢獻。

他指出，倡議已獲香港總商會、香港工業總會、香港中華廠商聯合會、一帶一路總商會、香港旅遊發展局、中國和平統一促進會香港總會、香港經濟民生聯盟、麗新集團等多個商會、機構、團體及企業等的迅速響應和支持。他呼籲各大商會和企業參與行動，鼓勵員工踴躍投票履行公民責任。

李家超促各界眾志成城投入選舉

港澳辦早前發表署名文章，指出特區政府和社會各界心協力，定能把年底選舉辦得更成功、更圓滿，選出歷史上最高水平的一屆立法會。特區政府上周破天荒舉辦選舉啟動禮，李家超表明要動員社會各界支持選舉，包括個人、企業、組織和團體等眾志成城投入選舉。

連日來，多個公私營機構發聲，呼籲合資格選民投票或表明會鼓勵和便利員工在投票日投票，包括馬會、西九文化管理局、中電、房協等等，信和集團主席黃永光昨日更在向全體員工發出的號召信裏表示，為支持員工履行公民責任，公司將給予所有同事半日假期，以便前往投票。