立法會選舉｜工程界兩人參選　齊獲盧偉國撐場　盧：放心交棒

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期倒數第五個工作天，今日（11月1日）有兩名參選人報名競逐功能界別工程界議席。早前宣布棄選的工程界現任議席盧偉國分別為兩人站台，稱自己可放心「交棒」，呼籲業界選民比較政綱，投下心儀一票。



立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析

10月31日，土木工程處前處長卜國明報名參選立法會工程界。（馮子健攝）

土木工程處前處長卜國明冀打破部門壁壘

工程師學會前會長卜國明代表經民聯參選工程界，稱自己的參選目標是推動香港實現高質量工程發展。卜國明曾擔任土木工程處處長，對政府工程熟悉。他表示，要打破部門壁壘，要推動工程創新沙盤機制，加速發展北都，完成產學研計劃。

他提出設立500億港元的人工智能基金，強化香港「超級聯繫人」角色，推動大灣區規劃連接。他又承諾以專業擔當推動業界創新，呼籲大家投票支持他。

身為經民聯主席的盧偉國現身撐場，並表示「盧偉國放心交棒」。

港大工程學院助理院長霍偉棟歡迎退性競爭

卜國明的對手是港大工程學院助理院長霍偉棟。他表示自己從事工程事業三十多年，又涉獵教育與創科，希望可以運用過去經驗，培育工程從業員。被問及面對卜國明會否有壓力，他表示，與卜互相認識，有前輩參與是良性競爭，希望吸引更多人來投票。

11月1日，港大工程學院助理院長霍偉棟報名參選立法會工程界。（馮子健攝）

盧偉國、體演文出界立法會議員霍啟剛、浸大校長衞炳江等人為霍偉棟站台。盧偉國表示，他對業界兩位有心有力工程師出來競爭感到安慰，呼籲工程界選民比較政綱、投下心儀一票。

交通銀行高層葉子建選金融界 挑戰陳振英

交通銀行（香港）有限公司財務管理專家葉子建報名參選金融界，挑戰競逐連任的陳振英。葉子健表示自己從事銀行業約三十年，在個人客戶與銀行客戶服務方面都有經驗，亦曾擔任銀行風險總監，與社會各界監管機構很多溝通。

11月1日，交通銀行高層葉子健報名參選立法會金融界，挑戰現任議員陳振英。（馮子健攝）

談及競選對手，葉子健表示，明白陳振英在議政方面有經驗，但自己一直與前線、各界交流，知道大家需要，知道如何支持實體經濟。他又強調，輸贏是一件事，但更重要是聆聽選委、各界的意見。

11月1日，中國太平洋人壽保險（香港）有限公司聯席行政總裁林溢東（左三）報名參選立法會保險界。（馮子健攝）

太平洋人壽總裁林溢東選保險界撼陳沛良

中國太平洋人壽保險（香港）有限公司聯席行政總裁林溢東報名參選保險界，稱好高興見到有競爭。他形容行業不斷進步對保險界是好事，希望為香港做到貢獻。林溢東的競爭對手是選委界轉跑道的中國太平（香港）有限公司總經理陳沛良。