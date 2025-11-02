APEC峰會｜李家超與韓國慶州市長吃早餐　指由治及興需有破局勇氣

在韓國慶州市舉行的亞太經合組織（APEC）會議結束，行政長官李家超今早（2日）回港前與慶州市市長朱洛榮歎當地早餐，祝賀慶州成功舉辦一場出色的峰會。今年韓國APEC的徽章是飛舞的蝴蝶，李家超借機會提到香港過去一年「破繭成蝶」，大家想法不謀而合，在創科、人工智能實現高速發展的年代，需要有破局勇氣。



11月2日，行政長官李家超回港前與慶州市市長朱洛榮歎當地早餐。（李家超FB）

李家超早前到國立慶州博物館考察。（李家超Facebook）

香港由治即興需要「破局勇氣」

李家超在社交平台分享，今早與團隊成員前往慶州中央市場，與慶州市市長朱洛榮吃早餐，祝賀對方辦好APEC峰會。他又分享日前行程與觀察，包括到國立慶州博物館，了解千年古城；又指今次會議會徽的設計，是飛舞的蝴蝶，「展示向全球張開懷抱的古城魅力」。

李家超及其團隊在慶州中央市場。（李家超Facebook）

他重提本屆政府上任三周年影片中，曾指香港過去一年是「破繭成蝶」，現時全球透過人工智能、創新科技實現高速發展，當中香港要由治及興，需要「振翅高飛的破局勇氣」。