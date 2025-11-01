APEC峰會｜與在韓港企共晉午餐　李家超：專業堅韌是港人獨特優勢

行政長官李家超今日（1日）出席APEC領導人非正式會議，並在會議前與多個國家領袖短暫交流。他又與與多位在韓打拼的港人港企及華商代表在釜山共進午餐，表示看到港人在海外發展的獨特優勢：專業、堅韌，更能以香港企業高質素和高標準服務贏得當地市場青睞和認可。



李家超（左）和文萊蘇丹哈桑納爾·博爾基亞握手。（李家超Facebook）

李家超（左）和智利總統加夫列爾·博里奇握手（李家超Facebook）

李家超：亞太區須把握變革所帶來的機遇 為未來做好準備

李家超繼續在韓國慶州出席亞太區經濟合作組織（亞太經合組織）第三十二次領導人非正式會議，與其他經濟體領導人就人工智能發展和人口變化等議題交流意見。他在會議發言時指出，亞太區正面對數字化、綠色轉型，以及全面的人口結構變化等深刻轉變，必須把握這些變革所帶來的機遇，為未來做好準備。

李家超（左）和泰國總理阿努廷握手（李家超Facebook）

行政長官李家超（中）今日（十一月一日）在韓國慶州出席亞太區經濟合作組織領導人非正式會議（政府新聞處）

他指，亞太經合組織成員經濟體要秉持包容、平等與合作的原則，堅持多邊主義；發揮人工智能的創新力量，將人工智能作為經濟增長的關鍵驅動力；用好亞太經合組織這個平台拓展合作，釋放嶄新而且包容的增長力量。

亞太經合組織成員經濟體共同通過和發表《2025年亞太經合組織領導人慶州宣言》，涵蓋亞太區共同面對的機遇與挑戰，支持亞太經合組織作為區域經濟合作的重要平台、加強亞太區的互聯互通，以及構建具韌性的供應鏈。

李家超與在韓港人港企代表共進午餐（李家超Facebook）

李家超：韓國和香港在不同領域有巨大合作空間

在韓國出席APEC會議期間，李家超亦與多位在韓打拼的港人港企及華商代表在釜山共進午餐。他們來自金融、醫療器材、貿易、法律、運輸物流等多個領域。李家超指，她們在座的各位都對香港發展前景充滿信心，還主動聊起會從政策裡找商機。

他向大家介紹，新一份《施政報告》提出成立的「內地企業出海專班」已於10月啟動，另外亦推出一系列加快發展北部都會區，以及推動AI作為香港未來發展的核心產業。韓國中國商會的代表亦指，不少內地企業都看好香港的｢出海平台」作用，希望透過香港「拼船出海」。

李家超指出，韓國目前在人工智能和醫療科技產業的迅速發展，正與香港重點推進的優勢產業吻合，相信韓國和香港在不同領域有巨大合作空間，可為港人港企拓展空間，為兩地發展注入新動能。

李家超將於明日回港。