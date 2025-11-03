立法會選舉｜江旻憓確認出戰旅遊界　今日下午報名

【立法會選舉2025】奧運冠軍江旻憓正式確認參加12月7日舉行的立法會換屆選舉，競逐功能組別旅遊界議席。江旻憓競選辦公室公布，江旻憓將於今日下午提交報名表格。



江旻憓11月1日起暫停馬會職務。（資料圖片／袁志浩攝）

曾傳選新界北 外國護照成障礙

《香港01》早前報道，江旻憓有機會出征參加地區直選 「劍指」新界北，不過，小時候隨家人移居加拿大的江旻憓，持有外國居留權，不符合參戰地區直選的資格，短期內難以放棄外國居留權。其後再有消息指，江旻憓將會轉戰功能組別。

江旻憓任職的香港賽馬會近年積極推動賽馬旅遊。（資料圖片／鄭子峰攝）

功能界別容許議員擁外國居留權

立法會有12個功能界別容許擁外國居留權參戰，其中一個正是旅遊界。江旻憓參選後，對手將是經營旅行社的觀塘區議員馬軼超。該界別現任議員姚柏良，據悉將轉為參選選委界。

若江旻憓轉戰旅遊界，對手是經營旅行社的觀塘區議員馬軼超。（資料圖片／左朗星攝）

江旻憓任職的馬會積極推動賽馬旅遊

江旻憓去年奪得奧運女子重劍金牌後急流勇退，加入香港賽馬會任職對外事務助理經理。功能組別參選人要與業界有「密切聯繫」的要求。馬會近年積極推動賽馬旅遊，又將馬場建立成為旅遊景點。

上周六，馬會向《香港01》表示，江旻憓即日起暫停馬會所有職務。消息指，她是否參選立法會屬個人決定，馬會不會亦不應有任何參與。