李家超明赴上海出席第八屆進博會　陳茂波、丘應樺隨行

行政長官李家超明日（11月4日）將率領香港特別行政區政府代表團前往上海，出席第八屆中國國際進口博覽會。代表團成員包括財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長丘應樺及行政長官辦公室主任葉文娟。



2024年11月5日，正訪問上海的李家超參觀進博會香港展區。（李家超Facebook）

今年逾350香港企業參展 創歷屆新高

李家超表示，進博會是國際矚目的盛事，將有來自110多個國家和地區的3200多家企業參與企業商業展，為香港企業提供龐大商機。今年有超過350家香港企業參展，遍佈不同行業，總數創下歷屆新高，李家超指出，這反映香港企業視進博會為開拓內銷以及展示香港品牌和創新實力的最佳平台。李家超上周赴韓國出席APECuhej會峰會。圖為

圖為2025年10月31日，韓國總統李在明與中國國家主席習近平抵達APEC峰會會場，後面為李家超。（Reuters）

11月2日，行政長官李家超回港前與慶州市市長朱洛榮歎當地早餐。（李家超FB）

將主持內地企業出海推介大會

李家超將出席周三（11月5日）舉行的第八屆進博會暨虹橋國際經濟論壇開幕式，並到香港展示區參觀和支持香港企業。他還將會主持由特區政府舉辦的「香港：內地企業出海首選平台」推介大會。這是特區政府新成立的「內地企業出海專班」首場內地大型宣傳活動，匯聚跨界別講者介紹香港作為國際平台「出海」的優勢。

訪問期間，李家亦會與上海市領導會面，深化滬港合作，並與當地的港人和港企代表交流。他將在周四返港。他離港期間由政務司司長陳國基署理行政長官職務。