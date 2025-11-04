立法會選舉｜民思研究所陳進雄再戰九龍東　冀議會「不只舉手」

今天（11月4日）是第八屆立法會選舉提名期的第十個工作天。地區直選方面，在各區中候選人最少的九龍東選區，今天迎來第五位報名者，即民思研究所理事陳進雄。他對《香港01》表示是以個人名義參選，研究所所長、行會成員湯家驊未陪同報名，「就算佢支持，都係以個人名義」。他坦言勝算不高，惟希望給市民「多一個選擇」，讓議會有更多理性討論，「而唔淨係得舉手」。



民主思路召集人湯家驊（中）2021年派出4人參選立法會，包括陳進雄（後排左）。（資料圖片／張浩維攝）

承認勝算不高 透露湯家驊未陪同

陳進雄現任民思研究所理事，從事醫療科技行業多年。他曾參加2021年第七屆立法會選舉，同樣競逐九龍東選區，惟僅獲2,999票，最終敗選。至於為何打算再戰地區直選，他稱可以獲得更多市民注意，「多一個選擇俾市民」，希望市民與其覺得香港發展停頓，「日日鬧」，不如出來投票。

被問及如何評估勝算，陳進雄坦言「真係唔高」，因為打算以個人名義參選，「唔係大黨支持」，湯家驊亦未陪同報名。他解釋早前民主思路改名民思研究所，是湯家驊希望社會不要將研究所「誤解為政治團體」，故即便湯家驊陪同參選，都是以個人名義支持。

10月23日，特區政府與選舉管理委員會舉行2025年立法會換屆選舉啟動禮。新一屆立法會選舉提名期將由明日（10月24日）開始，11月6日結束；12月7日舉行投票。（鄭子峰攝）

再戰立會關注學位、外勞議題

政綱方面，陳進雄表示上次關注中間路線和政制發展，今次將聚焦經濟、民生、社區，例如學童精神健康、學位問題、輸入外勞等，希望議會拓寬政治光譜，有更多元聲音和理性討論，「而唔淨係得舉手」。

地區直選候選人須獲得10至20名選委提名，其中每個界別的委員不少於2名、不多於4名。陳進雄透露已獲得10個提名，包括「香港單親協會」總幹事余秀珠。