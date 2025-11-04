立法會選舉｜提名期近尾聲7議員留懸念　謝偉俊： 尚未定，謝謝

【立法會選舉2025】新一屆立法會選舉提名期將於後日（11月6日）截止，迄今已有160人報名，包括54名現任議員。另有28名現任議員已宣布放棄參選，佔總數31%。



現時立法會共有89名議員，仍有7人未公布去留，當中6人屬選委界。《香港01》向7人逐一查詢參選意願，選委界方面，謝偉俊表示尚未決定，譚岳衡稱忙於助選，「到時會公布」，尚海龍稱「暫不評論」。梁毓偉、洪雯、陳月明，以及法律界林新強暫未回覆。



立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析

10月22日，第七屆立法會最後一個會議，梁君彥向議員贈心意卡，印上手繪全體議員的樣兒。（廖雁雄攝）

28人已棄選

提名期展開前的兩周，現屆立法會發生「棄選潮」，截至上月27日，棄選人數達到28人，其中包括所有年屆70歲的議員，共12人。各個政黨同時陸續公布參選名單，涵蓋部分現任立法會議員。

《香港01》統計棄選名單和參選名單，有7位現任議員尚未公布是否參選，包括選委界譚岳衡、尚海龍、梁毓偉、洪雯、謝偉俊、陳月明，及法律界林新強。

還有幾天，到時都會知道，最近忙於助選，謝謝關心。 選委界立法會議員譚岳衡

譚岳衡（廖雁雄攝）

暫不評論。 選委界立法會議員尚海龍

尚海龍（黃浩謙攝）

無黨派謝偉俊曾因尖銳的議事風格，被形容為立法會「壞孩子」。他在最後一次大會的議員議案發言，亦都令人印象深刻，他聲稱相比紅色旅遊和熊貓旅遊，香港真正的特色是殖民地歷史文化，應該盡量保留。

早前謝偉俊在最後一日大會時，對記者表示「未決定」是否連任，今日他亦如此回覆《香港01》：

尚未定，謝謝。 選委界立法會議員謝偉俊

謝偉俊（黃浩謙攝）

洪雯有暗示？

洪雯暫未回覆參選意願的問題。不過她早前（1日）在社交平台表示，自擔任本屆立法會議員以來，在《明報》每周發表一篇文章，惟接下來將「不定期與大家見面」，即未必再每周撰文。

據了解，她很大機會不會參選。

無論如何改變，我廣泛探究香港問題、深度思考未來前路、真誠服務國家及香港的赤子之心，始終如一。 選委界立法會議員洪雯